Кувейт и Ливан запретили "Барби"

Запрет на показ фильма в Кувейте последовал за обращением министра культуры Ливана к властям с призывом отменить прокат "Барби" из-за "пропаганды гомосексуализма и трансгендерности".

Кувейт объявил о запрете фильма "Барби" за "несоответствие моральным нормам и распространение идей, противоречащих традиционным ценностям". Это произошло вслед за обращением ливанского министра к властям своей страны с призывом запретить картину за "пропаганду гомосексуализма и трансгендерности".

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Представитель Министерства информации Кувейта заявил, что фильм, кассовые сборы которого с момента дебюта превысили миллиард долларов в мире, "пропагандирует идеи и убеждения, чуждые кувейтскому обществу и общественному порядку", передает официальное информационное агентство СUNA.

На аналогичных основаниях министерство запретило к показу австралийский фильм ужасов "Поговори со мной", который также занимает одно из первых мест в нашем списке " Лучшие фильмы года на данный момент. В фильме "Поговори со мной" одну из ролей играет актер-транссексуал.

В Ливане, некогда считавшемся одним из самых либеральных государств Ближнего Востока, министр культуры Мухаммед Муртада заявил, что обратился к Министерству внутренних дел Ливана с просьбой "принять все необходимые меры для запрета показа фильма "Барби" в стране".

По его словам, фильм "пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность... поддерживает отказ от опеки отца, подрывает и высмеивает роль матери, ставит под сомнение необходимость брака и создания семьи".

Картину планировалось выпустить в прокат в Ливане 31 августа.

Ливан стал первой арабской страной, где прошла неделя гей-прайда (в 2017 году), и в целом рассматривается как убежище для ЛГБТК+ сообщества на весьма консервативном Ближнем Востоке. Призыв запретить "Барби" прозвучал на фоне нарастающей кампании против ЛГБТК+, возглавляемой группировкой "Хезболлах".

В прошлом месяце глава группировки Хасан Насралла в своем выступлении призвал ливанские власти принимать меры против материалов, которые, по его мнению, пропагандируют гомосексуализм. По словам лидера группировки, гомосексуализм представляет "непосредственную опасность" для Ливана и ему необходимо "противостоять".

Показ "Барби" также был отложен в пакистанской провинции Пенджаб из-за "неприемлемого содержания" и уже был запрещен во Вьетнаме "из-за сцены с фиктивной картой мира". На карте якобы изображена линия "коровьего языка", которой Китай отмечает свои территориальные претензии в Южно-Китайском море. Спор о принадлежности Парасельских островов, на которые претендуют Китай и Вьетнам, длится уже давно. Несколько стран оспаривают принадлежность архипелага Спратли, в их числе Китай, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. В Маниле разрешила показ фильма, но попросили, чтобы карта была размыта.