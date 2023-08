В видеоигре Fortnite появится музей Холокоста

Иерусалим, Берлин, Варшава... Fortnite? В популярной видеоигре появится музей Холокоста.

В игре Fortnite от Epic Games появится музей Холокоста.

Новое дополнение под названием The Light in the Darkness — стала первой образовательной игрой о Холокосте, созданной Люком Бернаром. Она была выпущена в начале этого года.

В ней геймерам предлагается сыграть за семью польских евреев, которая пытается — и не может — спастись от ужасов Холокоста во Франции. "В конце игры люди часто плачут", — рассказал Euronews Люк Бернар.

Игра бесплатно доступна по всему миру, но она особенно популярна на Ближнем Востоке. "Чаще всего игру скачивают жители Саудовской Аравии", — говорит Бернар.

Бернар пытается сделать так, чтобы о Холокосте узнали больше людей. Поэтому после выхода The Light in the Darkness его команда сосредоточилась на новом проекте: музее Холокоста в игре Fortnite.

"80% американцев никогда не посещали музеи", — говорит Бернар. Глядя на огромные бюджеты музеев Холокоста, он не мог усомниться в эффективности очных музеев как образовательного инструмента. "Тогда давайте сделаем цифровой музей в одной из крупнейших видеоигр. Это так просто".

Проведя исследование, Бернар и его команда придумали интерактивную музейную экспозицию во вселенной игры Fortnite. Игрок перемещается по музею и может найти информацию по целому ряду тем Холокоста, включая те, которые, по мнению Бернара, слишком часто остаются за рамками традиционных выставок.

Выставка в музее Холокоста в игре Chantal/Epic Games

Вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на переживаниях ашкеназских евреев в Восточной Европе, хотя они по-прежнему находятся на первом плане, здесь также представлены экспонаты, рассказывающие о жизни сефардских евреев в Северной Африке. Есть рассказы об Абдоле Хоссейне Сардари, иранском посланнике, который выдал тысячи паспортов евреям, пытавшимся бежать из Франции. Другие экспонаты рассказывают о жизни ЛГБТК+ евреев и о танковом батальоне "Черная пантера", освобождавшем евреев.

"Речь идет о том, чтобы сделать музей более привлекательным для молодой аудитории", — объясняет Бернар.

Команда Бернара не первая, кто считает пространство Fortnite подходящим для образовательных целей. В рамках мероприятия, посвященного Мартину Лютеру Кингу, игроки могли познакомиться с историей темнокожих.

"Мы пытаемся показать организациям и музеям, что вместо того, чтобы концентрироваться на одном городе и надеяться, что туда приедут туристы, можно привлечь весь штат, всю страну. Можно привлечь весь мир", — говорит он.

Выставка о евреех Туниса Chantal/Epic Games

О Холокосте особенно важно говорить, так как переживших его свидетелей становится всё меньше. Важно рассказывать о произошедшем новому поколению.

Недавнее расследование Антидиффамационной лиги, посвященное антисемитизму в интернете, показало, что многие отрицатели Холокоста используют социальные сети и игровые сообщества для распространения теорий заговора. Хотя в исследовании были затронуты многие игры, Fortnite была особо отмечена ADL.

Бернар защищает Epic Games и Fortnite от обвинений. Чтобы убедиться, что люди будут вести себя в предстоящем музее подобающим образом, Бернар и Epic Games отключили эмотемы и возможность разрушения стен.

"ADL — замечательные люди, — говорит он. — Но я считаю, что Epic — одна из лучших компаний, на которые можно работать в игровой индустрии, и они очень серьезно относятся к ненависти".