Какую дверь выбрать? В Париже открылся "Лабиринт Тима Бёртона"

Посетители временной выставки, посвященной жизни и творчеству Тима Бёртона, увидят 150 его работ.

В наши дни кажется, что каждая художественная выставка стала "иммерсивным опытом". Это словосочетание стало почти синонимом гигантских экранов и мигающих огней, и в некоторых уголках мира искусства его критикуют как ленивый способ легко продать билеты.

Однако Альваро Молина настаивает на том, что "Лабиринт Тима Бёртона" — это не такой иммерсивный опыт. Арт-директор интерактивной выставки, открывшейся в Париже на прошлой неделе, утверждает, что его шоу — настоящий иммерсивный опыт.

"Изначально мы не хотели использовать термин "иммерсивный опыт", потому что он неоднозначный, — сказал Альваро Молина в интервью Euronews Culture. — Но я использую этот термин "иммерсивный опыт", потому что это действительно иммерсивный опыт. Это не выставка с 360-градусными экранами, не видео. Вы пересечете реальную вселенную и физические вещи, физические стены, с различными материалами и освещением".

"Лабиринт Тима Бёртона" в Париже Fabian Morasut via Agence Sébastien d'Assigny

Частично это художественная выставка, частично игра. "Лабиринт Тима Бёртона" позволяет глубоко заглянуть в обширное творчество американского режиссера. Здесь представлено более 150 оригинальных работ Бертона, включая эскизы и картины, а также масштабные инсталляции, которые переносят посетителей в самое сердце его эксцентричных вселенных.

После дебюта в Мадриде "Лабиринт" прибыл в парижский парк Ля-Виллетт, где открыл двери 19 мая.

"Лабиринт Тима Бёртона" в Париже Fabian Morasut via Agence Sébastien d'Assigny

Путешествие через сознание и карьеру Тима Бёртона

Выставка разместилась под массивным тентом площадью 5 000 квадратных метров в парке в северо-восточной части французской столицы.

Во время посещения гости проходят через 15 различных тематических комнат, охватывающих всю карьеру Бёртона: от его первого короткометражного фильма "Винсент" до бертоновской классики — таких фильмов, как "Эдвард Руки-ножницы" и "Бэтмен" — до любимых картин в стиле стоп-моушн и анимации — таких как "Кошмар перед Рождеством" и "Труп невесты".

Все это длится около часа, и в некоторых местах посетителям придется выбирать между двумя дверями, что делает каждый опыт немного другим.

"Путь каждого посетителя отличается, потому что это лабиринт, — объясняет Молина, — поэтому вы вольны выбирать те двери, которые хотите, и те комнаты, которые хотите. Но каждый посетитель получает уникальный опыт".

Сколько комнат на самом деле в экспозиции, держится в секрете: некоторые источники утверждают, что в ней может быть до 300 возможных путей. Но Молина говорит, что, несмотря на это, не стоит беспокоиться — вы не пропустите свой любимый фильм.

"Я обещаю, что каждый увидит свой любимый фильм, — говорит Молина. — Конечно, у Тима Бёртона много фильмов, и очень трудно поместить каждый фильм в экспозицию. Так что если вы что-то пропустите, то только потому, что этого фильма нет на выставке".

"Лабиринт Тима Бёртона" в Париже Fabian Morasut via Agence Sébastien d'Assigny

Тим Бёртон — художник и мультипликатор

Одной из важных особенностей "Лабиринта" является его сосредоточенность не только на фильмографии Бёртона.

Тим Бёртон начал свою карьеру не как режиссер, а как подмастерье в Walt Disney Productions в Лос-Анджелесе, после того как изучал анимацию в университете в Калифорнии. С годами эскизы, фотографии и картины стали неотъемлемой частью его творческого процесса.

Некоторые из представленных на выставке изображений показывают персонажей, которых Бёртон представлял себе, но которые так и не вошли ни в один из его фильмов.

Альваро Молина говорит, что каждый уходит с выставки с разными впечатлениями: кто-то предпочитает костюмы или инсталляции, а кому-то нравятся оригинальные произведения искусства.

А какая часть его любимая? "Очень трудно выбрать. Я думаю, что больше всего мне нравится сам опыт, то, как вы переходите из маленькой комнаты с одной вселенной в очень большую комнату с другой вселенной. Но я люблю всё".

"Лабиринт Тима Бёртона" открыт для публики с 19 мая по 20 августа в Espace Chapiteaux в Парке де ла Виллет в Париже.