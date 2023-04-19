"Маленькому принцу" - 80 лет! Пять малоизвестных фактов об авторе и его герое

В этом месяце исполняется 80 лет со дня публикации произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", одной из самых известных книг всех времен. Она была продана тиражом около 140 миллионов экземпляров по всему миру, породила бесчисленное количество экранизаций и переведена на несколько сотен языков, что делает ее второй по количеству переводов после Библии.

Рассказ был впервые опубликован на французском и английском языках в США издательством Reynal & Hitchcock в апреле 1943 года, а во Франции вышел уже после освобождения страны от немецких войск. Произведения Сент-Экзюпери были запрещены режимом Виши. Несмотря на то, что сейчас "Маленькому принцу" уже 80 лет, книга остается любимой во многих странах. В ней рассказывается о юном принце, который путешествует по Вселенной и затрагивает темы любви, одиночества, дружбы и потери.

В честь 80-летнего юбилея Euronews Культура рассказывает пять фактов о "Маленьком принце" и его авторе, которые вы могли не знать...

Андре Прево и Антуан де Сент-Экзюпери Copyright Keystone/Getty Images

1. Антуан де Сент-Экзюпери действительно попадал в авиакатастрофы

В начале книги самолет рассказчика терпит крушение в Сахаре.

Антуан де Сент-Экзюпери знал, о чем рассказывает. Это один из моментов его биографии. До Второй мировой войны автор "Маленького принца" работал пилотом, выполнявшим рейсы по почтовым маршрутам в Европе, Африке и Южной Америке.

В 1935 году, перед тем как поступить на службу во французские ВВС, он попытался побить рекорд по самому быстрому перелету между Парижем и Сайгоном (сейчас Хошимин). Самолет упал в Ливийской пустыне. Сент-Экзюпери и механик Андре Прево чудом выжили. Они несколько дней страдали от сильного обезвоживания и галлюцинаций, пока им не встретился случайно оказавшийся рядом бедуин.

Вторая авиакатастрофа Сент-Экзюпери стала для него последней. Во время войны он совершал разведывательные полеты. 31 июля 1944 года он вылетел с авиабазы на Корсике и больше не вернулся. Тело писателя не было найдено. О судьбе Экзюпери не было никаких сведений до 1998 года, пока его серебряный браслет не нашел рыбак у берегов Марселя. Останки самолета были обнаружены неподалеку профессиональным ныряльщиком Люком Ванрелем в 2000 году.

Антуан де Сент-Экзюпери с женой Консуэло в их парижском доме, 1936 год Copyright 1936 The AP

2. Жена Антуана де Сент-Экзюпери считается прообразом одного из главных персонажей "Маленького принца"

Версия о том, что жена Антуана Сент-Экзюпери Консуэло вдохновила его на создание образа розы в книге "Маленький принц" широко распространена и имеет некоторое подтверждение.

В рассказе роза представлена как прекрасная, тщеславная и гордая, но принц все равно влюбляется в нее, защищает и поливает. Он начинает чувствовать, что роза им пользуется, и его отталкивает ее высокомерие, поэтому он решает покинуть планету, чтобы исследовать Вселенную.

Хотя в своих путешествиях принц встречает целый сад роз, Лис напоминает ему, что его роза особенна: "Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу".

У Антуана и Консуэло де Сент-Экзюпери были непростые отношения, большую часть супружеской жизни они прожили раздельно, причем у первого были внебрачные связи. Но при этом Консуэло всегда оставалась его музой. Она родилась в Сальвадоре, в городе Армения, рядом с которым расположены три вулкана. На домашнем астероиде маленького принца тоже есть три крошечных вулканчика.

Теория о том, что Консуэло была прообразом розы в "Маленьком принце", подкрепляется названием ее автобиографии, которая была опубликована посмертно в 2000 году: книга называется "Сказка о розе".

Иллюстрация Сент-Экзюпери к "Маленькому принцу" Copyright Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images

3. Сент-Экзюпери не только написал, но и проиллюстрировал "Маленького принца"

Сент-Экзюпери сам нарисовал все иллюстрации к "Маленькому принцу". Он чуть больше года изучал архитектуру, но не считал себя художником, хотя было известно, что постоянно делал наброски.

Автор рисовал главного героя на полях рукописей и писем.

Ему пришлось импровизировать с моделями для некоторых персонажей, поскольку рядом не было овец и тигров. Его собственный домашний боксер послужил прототипом для тигра, а пудель друга был "превращен" в овцу.

4. Один из главных героев "Маленького принца" никогда не показывается читателю

Пилот, от имени которого ведется рассказ в "Маленьком принце", один из главных героев произведения, но его изображений нет в книге.

Библиотека-музей Моргана в Нью-Йорке в 2014 году провела выставку, на которой было представлено много неопубликованных рисунков Сент-Экзюпери. На одном из них изображен рассказчик, спящий рядом со своим самолетом.

Куратор собрания литературных и исторических рукописей библиотеки Моргана Кристин Нельсон объяснила: "Мы можем только предполагать, почему Сент-Экзюпери решил убрать это изображение, но он очень хорошо умел удалять то, что не имело существенного значения для его истории".

Мировая премьера балета "Маленький принц" на сцене в Альби, Франция, 2015 год Copyright AFP

5. Экранизаций "Маленького принца" много, но у Орсона Уэллса и Уолта Диснея не получилось

В 1943 году американский режиссер Орсон Уэллс провел половину ночи за чтением книги и на следующий день купил права на экранизацию.

Уэллс, уже ставший широко известным благодаря фильму "Гражданин Кейн", хотел снять по книге художественный фильм с анимацией. Для этого ему была нужна помощь Уолта Диснея. Однако, как сообщается, на первой встрече между ними произошел ужасный конфликт, и, судя по всему, сотрудничество стало невозможным. Рассказывают, что Уолт Дисней ушел со встречи со словами "в этом проекте есть место только для одного гения".

Однако недостатка в других адаптациях, которые можно посмотреть или послушать после прочтения книги, нет. По мотивам произведения "Маленький принц" сделано бесчисленное количество аудиоспектаклей, фильмов, сценических и телевизионных постановок, настольных и видеоигр, и даже анимэ-сериал.