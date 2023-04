Предсказания "Симпсонов": эпизоды из мультсериала вновь стали реальностью

Cериал "Симпсоны" за годы своего существования приобрел репутацию предсказателя будущего.

Мультипликационный ситком Мэтта Грейнинга известен тем, что некоторые ситуации из его серий позже происходили в реальной жизни.

Например, на прошлой неделе "Симпсоны" предсказали три несвязанных между собой события.

В серии 1996 года "Гомерпалуза", где Гомер становится участником музыкального фестиваля Hullabalooza, один персонажей заявляет, что участники хип-хоп группы Cypress Hill "заказали Лондонский симфонический оркестр" и должны выступить вместе с ним. На этой неделе группа написала в Instagram, что планирует "сделать выступление с Лондонским симфоническим оркестром реальностью", поблагодарив создателей сериала за идею.

Два других пророчества Симпсонов относятся к серии 1994 года, которая предсказала ажиотаж по поводу куклы Барби, связанный с выходом фильма Греты Гервиг (постеры и трейлер появились на этой неделе) и выдвижение обвинений против Дональда Трампа. И то, и другое в одном выпуске!

В серии под названием "Лиза против Малибу Стейси" Лиза убеждает создательницу куклы выпустить более умную Малибу Стейси (Барби). Телеведущий из Спрингфилда Кент Брокман в конце выпуска говорит: "Хотя это и необычно посветить 28 минут репортажа кукле, я просто не могу молчать. Это удивительные новости, друзья".

Затем он, закрывая передачу, как бы вскользь объявляет, что президент арестован.

Надо учесть, что действие мультфильма происходит в 1990-х годах, когда популярность Барби зашкаливала, но обвинения в адрес бывшего президента в том же эпизоде может заставить некоторых заподозрить команду сценаристов в наличии некой технологии перемещения во времени.

Так или иначе, основными темами для обсуждения в социальных сетях на этой неделе были новый трейлер фильма "Барби" и предъявление обвинений бывшему президенту Трампу.

Учитывая, что это далеко не первый случай, когда поклонники сериала отмечают провидческие способности его создателей, давайте посмотрим на другие истории, когда "Симпсоны" проявляли удивительную способность предсказывать будущее.

Нагота Давида (сезон 2, серия 9)

История с Давидом Микеланджело Gracie Films - 20th Television

Еще один актуальный пример... В этом эпизоде 1990 года Мардж пытается сделать мультфильм "Шоу Щекотки и Царапки" менее жестоким. Затем она понимает, что что такое цензура, когда жители города начинают протестовать против скульптуры Давида Микеланджело, называя произведение искусства непристойным.

Эта сатира на цензуру стала реальностью не только в июле 2016 года, когда в России запустили акцию "Одень Давида". В марте этого года директор одной из школ Флориды ушла в отставку из-за жалоб на использование изображения Давида на уроке (кто-то из родителей счел это порнографией).

Дональд Трамп - президент (сезон 11, серия 17)

Избрание Трампа Gracie Films - 20th Television

В эпизоде 2000 года "Барт в будущем" Лиза становится президентом США после Дональда Трампа. В серии рассказывается, какой будет жизнь Барта, когда он станет старше. В ней Лиза - уже глава государства - говорит в Овальном кабинете: "Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа серьезный бюджетный кризис".

Предсказание оказалось весьма точным, если учесть, что администрация Трампа "обеспечила" один третий по величине рост бюджетного дефицита в истории страны. Кроме того, Трамп объявил, что планирует снова баллотироваться в президенты в 2024 году - в год, который "Симпсоны" первоначально предсказали.

Неисправность машин для голосования (сезон 20, серия 4)

Неисправность машин для голосования Gracie Films - 20th Television

В серии 2008 года "Домик ужасов XIX" Гомер пытается проголосовать за демократа Барака Обаму на всеобщих выборах в США. Однако неисправный компьютер раз за разом отдает его голос кандидату от республиканцев Джону Маккейну. Когда Гомер пытается рассказать об ошибке, аппарат для голосования убивает его.

Странно, но точно такой же случай (за вычетом убийства) произошел в 2012 году, когда машину для голосования в Пенсильвании пришлось демонтировать после того, как она стала отдавать голоса, отданные за Барака Обаму, Митту Ромни.

Скандал с кониной (сезон 5, серия 19)

Скандал с кониной Gracie Films - 20th Television

В серии 1994 года "Сладкая песня Сеймура Скиннера" хозяйка обеда Дорис использовала "различные части лошади", чтобы приготовить обед для учеников Спрингфилдской начальной школы.

Она не знала, что стала первопроходцем, поскольку девять лет спустя Управление по безопасности пищевых продуктов Ирландии обнаружило ДНК лошади более чем в трети образцов говяжьих бургеров из супермаркетов. В ЕС после этого стало набирать силу движение за обязательное маркирование любой мясной продукции, появляющейся в продаже.

Дисней покупает 20th Century Fox (сезон 10, серия 5)

Покупка 20th Century Fox Gracie Films - 20th Television

В cерии 1998 года "When You Dish Upon a Star", сцена происходит на территории студии Fox, где вывеска гласит: "20th Century Fox... A Division of Walt Disney Co.".

Это стало реальностью в 2017 году, когда Disney купил развлекательное подразделение Fox (в основном все, кроме Fox News и Fox Business) за 52,4 миллиарда долларов.

Масса бозона Хиггса (сезон 10, серия 2)

Масса бозона Хиггса Gracie Films - 20th Television

В серии 1998 года под названием "Волшебник с Вечнозелёного бульвара" Гомер становится изобретателем, в одном из эпизодов он стоит перед доской, на которой написано уравнение.

Частица Хиггса - бозон была впервые предсказана в 1964 году профессором Питером Хиггсом и пятью другими физиками, но только в 2013 году ученые обнаружили доказательство. Они были потрясены, когда обнаружили, что ее масса похожа на ту, что указана в каракулях Гомера. По словам Саймона Сингха, автора книги "Симпсоны и их математические секреты", уравнение предсказывает массу частицы Хиггса - бозона.

Предсказание лауреатов Нобелевской премии (сезон 22, эпизод 1)

Нобелевское предсказание Gracie Films - 20th Television

В серии "Мюзикл начальной школы" 2010 года Лиза и ее друзья оставляют список вероятных лауреатов Нобелевской премии.

Милхаус тогда проиграл, написав имя Бенгта Хольмстрема, но ученый был удостоен премии спустя шесть лет, в 2016 году.

Коррупционный скандал в ФИФА (сезон 25, серия 16)

Аресты в ФИФА Gracie Films - 20th Television

В фильме 2014 года "Ты не обязан жить как рефери" Гомера выбирают судьей на чемпионат мира по футболу после того, как ФИФА обнаруживает, что все остальные были подкуплены. Руководитель федерации в какой-то момент говорит: "Я сам скоро буду арестован за коррупцию".

Всего год спустя футбольную федерацию потрясет самый настоящий скандал с обвинениями во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег. Почти 40 функционерам предъявят обвинения, а последующее расследование предоставит доказательства того, что многие страны, принимавшие чемпионаты мира, получили право на это с помощью взяток, в том числе и Катар.

Эбола и пандемия (сезон 9, среия 3; сезон 4, серия 21)

Пандемия Gracie Films - 20th Television

Некоторые фанаты утверждают, что Симпсоны предсказали вспышку лихорадки Эбола в 2014 году за 17 лет до того, как она произошла. В сцене из серии 1997 года "Джаз Лизы" Мардж держит книгу под названием "Любопытный Джордж и вирус Эбола".

Вирус был обнаружен в 1976 году, в 2014-15 годах произошла его крупнейшая в истории вспышка.

В серии 1993 года "Мардж в тюрьме" вирус из Японии под названием "Осакский грипп" добирается до Спрингфилда. Возникает хаос. Немного неубедительно, когда речь идет о точном предвидении будущего, но поклонники сериала отмечают его многочисленные сходства с 2020 годом и COVID-19.

Вспышка коронавируса началась в Азии, серия действительно предсказывает массовую истерию, которую вызовет пандемия.

Так может быть "Симпсоны" - это документальный мультфильм, присланный из будущего?

Все 33 сезона "Симпсонов" можно посмотреть на Disney+.