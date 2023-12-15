2024 год по Нострадамусу: новый папа, Гарри на троне и война с Китаем

Мы вовсе не обречены, у человечества есть шанс. Извините, нервный смех.

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В прошлом месяце мы рассказали вам о предсказаниях на 2024 год от легендарной болгарской прорицательницы Ванги. Её прогноз не был радужным: теракты в ЕС, суровый экономический кризис и множество природных катаклизмов. В списке значилось и предполагаемое убийство Путина.

Теперь стали известны предсказания Мишеля Нострадамуса, французского астролога и пророка XVI века, который не раз пугал человечество своими изречениями.

Наконец что-то позитивное, можно выдохнуть?

Всё с точностью до наоборот. Пристегните ремни, мы входим в зону турбулентности.

Согласно тексту Нострадамуса "Les Prophéties" ("Пророчества"), написанному в 1555 году, год 2024-й принесёт с собой продолжение глобальных конфликтов, монархических распрей и гуманитарных катастроф.

Хотя предсказания провансальского врача-фармацевта весьма туманны, ему приписывают, среди прочего, предвидение прихода к власти Адольфа Гитлера, терактов 11 сентября и пандемии COVID-19.

Прежде чем мы расскажем вам о грядущем годе, стоит помнить, что прорицатель не редко ошибался: так, конец света должен был наступить ещё в 1999 году, а уходящий 2023-й должен быть годом пришествия антихриста.

Конечно, до конца года осталось немного, и Князь тьмы вполне может себе позволить испортить нам праздники. Но будем надеяться, что его час ещё не настал.

Война с Китаем

Нострадамус предсказал "баталии и морские сражения" и сказал, что "красный противник побледнеет от страха, / наводя ужас на Великий [т. е. Тихий] океан".

Некоторые толкователи считают, что под "красным противником" может подразумеваться Китай.

Звучит удручающе захватывающе. Спасибо, Мишель!

Принц Гарри становится королём

В одном из отрывков "Пророчеств" говорится, что "король островов" будет "изгнан силой".

Есть мнение, что Нострадамус имел в виду Карла III, и если верить ему на слово, то относительно новому монарху осталось править недолго.

Более того, Нострадамус сказал, что власть в итоге окажется в руках узурпатора.

Учитывая, что принц Уильям является наследником и на роль узурпатора никак не подходит, почему бы не ожидать недоброго со стороны его брата? "Запасной" уже близко.

Дальнейшая климатическая катастрофа

"Сухая земля превратится в пустыню, / И случатся великие наводнения", – писал Нострадамус.

Он также предсказал другие экстремальные погодные явления и даже голод в мире. "Неслыханный голод, вызванный вспышкой чумы", если быть точным.

Новый папа римский

Согласно предсказаниям астролога, у папы Франциска вскоре может появиться сменщик.

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"По смерти престарелого понтифика / Будет избран римлянин средних лет / О нём скажут, что под ним ослаб престол, / Но долго будет он сидеть, полный желчи", – написал он.

Франциск, которому в воскресенье исполнится 87 лет, испытывает проблемы со здоровьем, недавно ему пришлось пропустить конференцию ООН по климату из-за воспаления лёгких и проблем с дыханием.

Что ж, надеемся, что подбодрили вас.