Принц Гарри и поп-король Элтон Джон судятся с издателем таблоидов

Почему принц Гарри и Элтон Джон были в суде на этой неделе?

Они стали участниками судебного процесса по делу против Associated Newspapers Ltd., которая издает газеты The Daily Mail и The Mail on Sunday.

Компанию обвиняют во вмешательстве в частную жизнь, в частности прослушке домов, автомобилей и телефонов знаменитостей.

Среди истцов также муж Элтона Джона кинорежиссер Дэвид Ферниш, актрисы Элизабет Херли и Сэйди Фрост, а также Дорин Лоуренс, мать темнокожего подростка, убитого в 1993 году.

Принц Гарри прибыл на заседание в суд Jordan Pettitt/AP

Среди обвинений в судебных документах было то, что Associated Newspapers незаконно получила свидетельство о рождении ребенка Джона и Ферниш до того, как они ознакомились с документом, и незаконно добыла информацию о предыдущих отношениях принца Гарри с предпринимательницей Челси Дэйви.

Также утверждается, что издатель нанял частного детектива для прослушки телефона Элизабет Херли, установке мини-микрофона на окно ее дома и подслушивании разговоров в машине бывшего ее бойфренда Хью Гранта.

Джон и Ферниш прибыли в суд после обеденного перерыва. Гарри сидел рядом с Фрост в течение всего заседания и иногда делал пометки.

"Они стали жертвами многочисленных противоправных действий, совершенных ответчиком или теми, кто действовал по указанию его газет", - отметил адвокат Дэвид Шерборн.

По словам Шерборна, правонарушения совершались в основном в период с 1993 по 2011 год, но есть эпизоды и после 2018 года.

Актриса Сэйди Фрост выходит из здания суда Kirsty Wigglesworth/AP

Издатель отрицает обвинения и говорит, что сроки подачи исков уже прошли. Информация о скандале с прослушкой телефонов была настолько широко известна, что истцы могли обратиться в суд несколько лет назад.

По мнению ответчика, иск должен быть отклонен, поскольку основан на информации, которую газеты передали в конфиденциальном порядке в рамках проведенного в 2012 году расследования нарушения законов о СМИ.

В Великобритании в течение года проводилось расследование нарушений этических норм в прессе после того, как в 2011 году стало известно, что сотрудники таблоида News of the World прослушивали голосовые сообщения на мобильных телефонах знаменитостей, политиков и подростка, ставшего жертвой убийства.

Рисунок из зала судебных заседаний Elizabeth Cook/AP

Владелец Руперт Мердок закрыл газету на фоне уголовного расследования и общественного резонанса. Несколько журналистов предстали перед судом, а компания Мердока выплатила 388 миллионов долларов США в качестве компенсаций, судебных издержек и других расходов, связанных с этим делом.

Бывший редактор News of the World Энди Коулсон, ушедший в отставку и ставший начальником отдела коммуникаций лидера Консервативной партии, был осужден за прослушивание телефонных разговоров и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Судья Мэтью Никлин, который рассматривает нынешнее дело, также курирует отдельный иск о клевете, поданный Гарри против Associated Newspapers в связи с публикацией о его стремлении получить полицейскую защиту, когда он и его семья приезжают в Великобританию.