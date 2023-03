"Кинокритик": последний фильм Квентина Тарантино, вероятно, будет посвящен Полин Кейл

Десятый фильм Квентина Тарантино, который, по словам режиссера станет его последней работой, будет называться "Кинокритик".

По данным The Hollywood Reporter, так называется сценарий, который написал Тарантино. Съемки будут проходить этой осенью.

Остальные подробности держатся в строжайшем секрете. Возможно, они заперты в чемодане с комбинацией 666 из "Криминального чтива". По некоторым данным, действие фильма происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, а его главная героиня - женщина.

Конечно, "Кинокритик" - это рабочее название, а не окончательное, поэтому не удивляйтесь, если оно не приживется. Однако это название вполне позволяет понять, о чем может быть фильм... Не исключено, что в основе фильма могла лечь биография известного кинокритика Полин Кейл.

На протяжении многих лет режиссер выражал интерес и восхищение Кейл, одним из самых влиятельных кинокритиков. В статье, опубликованной в журнале Time в 1994 году, он заявил: "Она оказала на меня такое же влияние, как и любой другой режиссер, помогая мне развивать мою эстетику. Я никогда не ходил в киношколу, но она была профессором в киношколе моего ума".

Кейл, умершая в 2001 году, была не только критиком. Она писала эссе и романы, а также была известна своими конфликтами с редакторами и режиссерами. Временные рамки, похоже, вполне подходят, что лишь подтверждает предположения, что Кейл станет героиней последнего фильма Тарантино.

На сегодняшний день фильмы Тарантино принесли ему множество наград, включая Золотую пальмовую ветвь за "Криминальное чтиво"; четыре "Золотых глобуса" за "Криминальное чтиво" (лучший сценарий), "Джанго освобожденный" (лучший сценарий) и "Однажды в Голливуде" (лучший сценарий и лучший фильм - мюзикл или комедия); две премии BAFTA за "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный" (обе - за лучший оригинальный сценарий); два "Оскара" за "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный" (оба - за лучший оригинальный сценарий).

Он также трижды номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" ("Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки" и "Однажды в Голливуде") и один раз в категории "Лучшая картина" ("Однажды в Голливуде"), но так ни одного и не получил.

Учитывая, что "Кинокритик", как заявлено, станет последним фильмом, Тарантино постарается исправить это и уйти на покой со статуэткой в руках...

Квентин Тарантино на вручении премии "Оскар" в 2013 году Heather Ikei / AMPAS

Почему Тарантино уходит после 10 фильмов?

Тарантино уже давно заявлял о своем желании уйти из кино на пике карьеры. Он говорит, что покинет кинематограф после съемок 10 фильма и к 60 годам выйдет на пенсию.

Режиссер объясняет это тем, что даже у самых знаменитых его коллег качество работы снижается к концу жизни, а он хочет, чтобы его фильмография запомнилась "без промахов".

В 2012 году он сказал журналу Playboy: "Я хочу остановиться в какой-то момент. С возрастом режиссеры не становятся лучше. Обычно худшие фильмы в их фильмографии - это последние четыре работы. Я зациклен на своей фильмографии: один плохой фильм портит три хороших. Я не хочу, чтобы после меня осталась плохая, несовременная комедия, фильм, о котором люди будут думать: "О, черт, он все еще считает, что за 20 лет ничего не изменилось". Когда режиссеры стареют, это некрасиво".

Справедливо, но фактически он не выполнил оба обещания, поскольку в этом месяце Тарантино исполняется 60 лет (27 марта, если вы собирались отправить открытку).

К тому же, если быть точным, он уже снял 10 фильмов:

Бешеные псы (1992 год)

Криминальное чтиво (1994)

Джеки Браун (1997)

Убить Билла, часть 1 (2003)

Убить Билла, часть 2 (2004)

Грайндхаус (2007)

Бесславные ублюдки (2009)

Джанго освобожденный (2012)

Омерзительная восьмерка (2015)

Однажды в Голливуде (2019)

Итак, мы насчитали 10 кинокартин, однако Тарантино считает два полнометражных фильма "Убить Билла" одним. Зрителям, впрочем, все равно приходится покупать два отдельных билета в кино на каждый фильм, так что не будем обманывать себя - "Кинокритик" будет его 11-м фильмом.

Но пусть это не мешает Квентину спать по ночам...

Тем, кто предчувствует, что кинематограф останется без одержимого историей кино режиссера и сценариста, который создал себе репутацию на возрождении так называемых "пограничных" жанров, не нужно бояться. Тарантино уже проявлял интерес к другим видам творчества, отмечая в интервью, что он может стать режиссером сериала или поставить пьесу. В 2021 году он опубликовал свой первый роман, новелизацию "Однажды в Голливуде", а во время продвижения книги "Спекуляция кино" в 2022 году Тарантино раскрыл планы снять 8-серийный телесериал.

Кто такая Полин Кейл?

Кадр из фильма "Что она сказала: Искусство Полин Кейл" 29Pictures

Полин Кейл (1919 - 2001) была страстной поклонницей кино и остается королевой кинокритики. Она была самым влиятельным критиком своей эпохи, никогда не стесняясь говорить прямо.

Свою первую критическую статью она опубликовала в 1953 году в журнале City Lights в Сан-Франциско. Затем последовали другие - в Partisan Review, Moviegoer и других журналах. Позже ее работы стали регулярно появляться в Film Quarterly.

В течение нескольких лет с 1955 года она делала обзоры фильмов на радио Pacifica.

Ее репутация росла благодаря живым и язвительным отзывам, и в 1965 году был опубликован сборник ее статей под названием "I Lost It at the Movies" ("Я сошла с ума в кино"). Книга стала бестселлером и принесла ей заказы от таких крупных журналов, как Life, Holiday, Mademoiselle и McCall's.

В 1968 году она присоединилась к журналу The New Yorker и рецензировала для него фильмы вплоть до своего ухода на пенсию в 1991 году.

Вот некоторые из ее самых запоминающихся цитат:

"Когда я вижу рекламные объявления со словами "Вам придется посмотреть этот фильм дважды", я уже знаю, что это та картина, которую я вообще не хочу смотреть".

О фильме "Бонни и Клайд":

"Бонни и Клайд" - самый захватывающий американский фильм со времен "Маньчжурского кандидата" (...) Зрители живут им. Наши впечатления от просмотра фильма в какой-то степени связаны с тем, как мы реагировали на кино в детстве: как мы полюбили его и почувствовали, что оно наше - не искусство, которое мы научились ценить с годами, а просто и сразу наше".

"Вульгарность не так разрушительна для художника, как снобизм".

Из эссе "Мусор, искусство и кино":

"Хороший фильм может вывести вас из унылого состояния и безнадежности, которые так часто сопровождают поход в кинотеатр; хороший фильм может заставить вас снова почувствовать себя живым, а не просто потерянным в другом городе. Хорошие фильмы заставляют переживать, заставляют снова поверить в возможности. Если где-то в голливудско-развлекательном мире кому-то удалось прорваться с чем-то, что говорит с вами, значит, еще не все пропало. Фильм не обязательно должен быть великим; он может быть глупым и пустым, и вы все равно сможете получить радость от хорошего исполнения или просто от хорошей реплики. Хмурый взгляд актера, незаметный жест, грязное словцо, которое кто-то бросает с насмешливо-невинным лицом, и мир обретает немного смысла. Сидя там в одиночестве или в болезненном одиночестве, потому что те, кто с вами, не реагируют так, как вы, вы знаете, что должны быть другие, возможно, в этом самом театре или в этом городе, наверняка в других театрах в других городах, сейчас, в прошлом или будущем, которые реагируют так же, как вы. А поскольку кино - это самый полный и всеобъемлющий вид искусства, эти реакции могут показаться самыми личными и, возможно, самыми важными, какие только можно себе представить".

"Иногда бывает неинтересно смотреть все фильмы режиссера, потому что в них много повторений. Некоторые считают, что это признак мастерства режиссера, что так вы можете узнать его фильмы. Но это может быть и признаком того, что он халтурит".

Из "Стэнли Стрейнджлав: Заводной апельсин":

"Запутанная и, в конце концов, порочная мораль фильма, однако, не является тем, что делает его таким отвратительным для просмотра. Он оскорбителен задолго до того, как человек поймет, к чему он ведет, потому что у него нет оттенков. Кубрик, режиссер с арктическим духом, решительно настроен на порнографию, и у него нет для этого таланта. В "Забытых" Бунюэль показал подростков, совершающих ужасные жестокости, и хотя у вас не было иллюзий относительно их жертв - один, в частности, был старым развратником - вы были потрясены. Бунюэль заставляет вас понять порнографию жестокости: порнография заключается в том, что человеческие существа способны делать с другими человеческими существами. Кубрик всегда был одним из наименее чувственных и наименее эротичных режиссеров. Он пытается создать пикантные сцены насилия, тщательно отстраняя вас от жертв, чтобы вы могли насладиться изнасилованиями и избиениями. Но я думаю, что скорее можно почувствовать холодную антипатию к фильму, чем ужас перед насилием, да и удовольствие от него тоже".

"Этот фильм - парик, похожий на настоящую лысину".

О фильме "Эта замечательная жизнь":

"Самый безжалостный фильм Фрэнка Капры... По-своему невнятный, горько-сладкий. Картина сделана хорошо. Но она почти лишена юмора и, несмотря на все добродетельные страдания героя, не нашла отклика у публики. Капра берет серьезный тон, хотя для серьезности нет никаких оснований; это просто неумелая работа, замаскированная под искусство".

О фильме "Любовь после полудня":

"Фильм Эрика Ромера "Любовь после полудня", открывший Нью-Йоркский кинофестиваль, вероятно, назовут идеальным, и в каком-то смысле я полагаю, что это так, но он испарился через полчаса после того, как я его посмотрела. Это настолько забываемый фильм, насколько это вообще возможно. Возможно, Ромер, ставший специалистом по эротизму несексуальных отношений, слишком долго возился с маленькой идеей; возможно, намеренно (но кто может быть уверен?), это reductio ad absurdum. Игра "будет или не будет" (интеллектуализированная версия участи бродвейских девственниц) продолжается так долго, что героя, должно быть, надо считать глупцом".

"Сейчас в кинематографе настолько преобладают мужчины, что они думают, что выступают за женственность, когда женщины бьют друг друга".

Из эссе "Страх перед кино":

"Проницательный кинозритель хочет, чтобы кино было приручено, чтобы оно возбуждало не больше, чем, так называемый вежливый театр... Это, конечно, отказ от особого величия кино: его способности воздействовать на нас на стольких уровнях, что мы становимся эмоционально уязвимыми, несмотря на наши мыслительные способности. Кино обходит наш ум и настороженность; именно это раньше привлекало нас к просмотру картин. Фильмы - а они даже не обязательно должны быть первоклассными, тем более великими - могут вторгаться в нашу чувствительность так, как это делал Диккенс, когда мы были детьми, а позже, возможно, Джордж Элиот и Достоевский, а еще позже, возможно, снова Диккенс. Они могут спуститься еще глубже - до примитивных уровней, на которых мы воспринимаем сказки. И если люди сопротивляются этому вторжению, посещая только те фильмы, в которых, как их заверили, нет ничего расстраивающего, они не демонстрируют более высокий, более утонченный вкус; они просто действуют из страха, замаскированного под вкус. Если вы боитесь фильмов, которые возбуждают ваши чувства, значит, вы боитесь кино".

"Прерогатива любого художника, в любой среде, - выставить себя на посмешище".

Из книги "Чмок-чмок, пиф-паф":

"Когда запыхавшаяся мисс Шарисс обвивает своими феноменальными ногами (Фреда) Астера, ей можно простить все - даже то, что она читает свои реплики так, будто просто зазубрила их".

"Где есть воля, там есть и путь. Если есть шанс из миллиона, что вы можете сделать что-то, что угодно, чтобы не дать закончиться тому, чего вы хотите, сделайте это. Откройте дверь или, если нужно, вставьте ногу в дверь и держите ее открытой".

Если вы хотите узнать больше о Полин Кейл, вы можете посмотреть "Что она сказала: Искусство Полины Каэль", документальный фильм Роба Гарвера 2018 года, который рассказывает о жизни и работе кинокритика.