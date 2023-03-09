"Моё преступление" Франсуа Озона — заключительная часть трилогии о сильных женщинах

Франсуа Озон, один из самых известных европейских режиссеров, возвращается со своим 22-м полнометражным фильмом "Моё преступление".

После более серьезных картин, включая "По воле божьей" (2018) о случаях педофилии, долгое время скрываемых церковью, француз завершает трилогию легких, но глубоких комедий, первыми двумя из которых были "8 женщин" и "Отчаянная домохозяйка". И здесь снова тот же рецепт: хорошо продуманный сценарий, реплики, попадающие точно в цель, сдержанная и эффективная режиссура, пятизвездочный актерский состав, представляющий все поколения и жанры французского кино.

Для "Моего преступления" он берется за бульварную комедию 1930-х годов, написанную Луи Вернейем и Жоржем Берром, современниками великого Саши Гитри.

Франсуа Озон, французский режиссер:

— Важно, что действие происходит в 1930-е годы, потому что, если бы я взялся за него сегодня, из того, о чем я говорю, получился бы гораздо более драматичный фильм. Поэтому очевидно, что моя история перекликается с сегодняшним днем, со всем, что происходит в нынешнем феминистском движении, в свободе слова по отношению к насилию над женщинами. Но я думаю, что интересно посмотреть на это сегодняшними глазами и увидеть, что в 1930-е годы это тоже было очень сложно. Женщины, возможно, находили немного трансгрессивные способы, чтобы добиться успеха.

Мадлен Вердье, нищая актриса, обвиняется в убийстве известного продюсера. С помощью своей лучшей подруги она доказывает, что действовала в пределах необходимой самообороны.

"Мое преступление" — это одновременно дань уважения 1930-м годам и фильмам 1930-х годов, золотому веку голливудского кино. Это также очень современный фильм, который придает силы женщинам: две главные героини фильма, сыгранные двумя открытиями французского кино, Ребеккой Мардер и Надей Терешкевич, объединяют усилия, дополняют друг друга и помогают друг другу освободиться от мужского господства.

Франсуа Озон, французский режиссер:

— Мне повезло, что я могу выходить на европейские страны. Этот фильм уже продается почти везде, так что это удача. Тем более, что этот фильм - как бы завершает трилогию "8 женщин" и "Отчаянной домохозяйки". Это своего рода последняя часть. То есть два фильма, которые очень хорошо встретили в Европе, особенно в Европе. Французское кино дублируется в Германии, Италии и Испании. И в результате это позволяет нам охватить более широкую аудиторию.

Фильм вышел в прокат во Франции 8 марта, и в ближайшие три месяца будет покорять европейские страны.