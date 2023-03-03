Флориан Зеллер: от "Отца" к "Сыну"

Флориан Зеллер — один из немногих европейских режиссеров, сумевших покорить Голливуд.

За свой режиссерский дебют "Отец" с Энтони Хопкинсом он получил премию "Оскар" в 2020 году.

Три года спустя он готов представить свой второй фильм из семейной трилогии "Сын", историю отца, которого играет Хью Джекман, переживающего из-за депрессии своего сына-подростка.

Мы встретились с режиссером в преддверии выхода его новой картины в Европе.

Флориан Зеллер, французский режиссер:

— Это два фильма, "Отец", мой первый фильм, и "Сын", которые больше английские, чем американские, но с этой точки зрения они европейские. И я думал снять этот фильм на французском языке, но вдруг интуиция оказалась сильнее или, скажем так, желание не снимать фильм, не рассказывать французскую, или английскую, или американскую историю, если на то пошло, а охватить нечто более универсальное. Потому что то, о чем мы говорим, происходит и может произойти, к сожалению, во всех семьях, и это то, о чем я действительно хотел рассказать.

Именно Хью Джекман настоял на том, чтобы Флориан Зеллер взял его на роль отца, поскольку история откликнулась ему лично.

В центре фильма — психическое здоровье, беспомощность близких и их чувство вины.

Флориан Зеллер, французский режиссер:

— Я не хотел быть слишком откровенным, оправдывать или объяснять, и, следовательно, избавлять этого подростка от страданий. И я хотел, чтобы мы, зрители, прожили ощущения и иногда слепоту, что и персонаж отца, у которого все самые лучшие намерения в мире. Он любящий, внимательный отец, который, тем не менее, испытывает бессилие, которое, как мне кажется, испытывают многие люди. Когда ты уже не знаешь, что делать, чтобы помочь тому, кого любишь всем сердцем.

Энтони Хопкинс появляется в одной из ключевых сцен фильма, где Хью Джекман уже не только отец, но и сын...

В европейский прокат фильм выходит в первые выходные марта.