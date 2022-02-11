Rendez-Vous: от Дюрера до женщин в абстракции

Выставка "Искусство общества" в Берлине представляет около 250 картин и скульптур первой половины 20-го века, где художество переплетается с социальной историей.

Собранные в Новой национальной галерее произведения искусства отражают социальные процессы бурного времени: реформаторские движения в Европе, Первая мировая война, "золотые" двадцатые годы Веймарской республики, остракизм авангарда при национал-социализме, а также Вторая мировая война и Холокост.

В Национальной галерее, но на этот раз в Лондоне, выставка, посвященная немецкому гению Альбрехту Дюреру, графику, граверу и художнику эпохи Возрождения.

Это первая выставка, посвященная живописцу через его путешествия по Европе (Альпы, Италия, Фландрия...).

Более ста картин, рисунков, гравюр и документов, собранных из музеев и частных коллекций по всему миру расскажут посетителю о личности Дюрера через людей, с которыми он встречался и места, в которых бывал.

Музей Гуггенхейма в Бильбао представляет выставку работ более 100 женщин-художников, освещающую вехи истории абстракции с 19 века до 80-х годов 20-го через живопись, танец, фотографию, кино и декоративно-прикладное искусство...

Особое внимание уделяется выявлению специфических контекстов, окружающих, благоприятствующих или, наоборот, препятствующих признанию женщин-художников.

Многих из них приняли негендерную идентичность, в то время как другие претендовали на женское искусство.