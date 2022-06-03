Rendez-vous: краски Жоана Миро, живой мир Розы Бонёр и живопись Этель Аднан

С яркими работами Жоана Миро музей Чильида Леку в Эрнани (Гипускоа) заиграл новыми красками.

Музей, посвященный баскскому художнику Эдуардо Чильиде, распахнул двери фермерского дома Забалага, чтобы разместить малоформатные работы известного каталонского сюрреалиста.

Два художника были хорошими друзьями. Монографическая выставка, включающая скульптуры, рисунки и гравюры, продлится до 1 ноября.

По случаю двухсотлетия со дня рождения французской художницы Розы Бонёр в Музее изящных искусств Бордо проходит беспрецедентная ретроспектива ее работ, которая проливает свет на ее увлечение животными.

Настоящая икона женского равноправия, пользующаяся огромной популярностью в США и Англии, Роза Бонёр поставила живой мир в центр своего творчества.

Музей Ван Гога представляет "Цвет как язык" - ретроспективную выставку работ художницы Этель Аднан (1925-2021).

На ней представлены 72 ее работы, наравне с десятью картинами Винсента Ван Гога, который был основным источником вдохновения для ливанско-американской художницы.

Экспозиция была организована в тесном сотрудничестве с Этель Аднан еще до ее смерти в ноябре 2021 года. Это первая выставка женщины-художника в Музее Ван Гога.

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