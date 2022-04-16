Rendez-vous: от шедевров из ткани до суфизма

Искусство и мода

В столице испанской Галисии Ла-Корунья проходит выставка "Ткани художников" (Textiles de artistas) в партнёрстве с Музеем моды и текстиля Лондона.

Фонд Баррье предлагает посетителям обрести новый взгляд на историю искусства 20-го века через уникальные работы из ткани, созданные родоначальниками основных течений от фовизма и кубизма до абстракции и поп-арта.

Среди более сотни экспонатов – предметы одежды и тканевые композиции Пабло Пикассо, Анри Матисса, Сальвадора Дали, Жоана Миро и Энди Уорхолла.

Кино

Всемирно известный фестиваль документального кино Visions du réel в швейцарском Ньоне открылся с церемонии памяти литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, погибшего в Донбассе в начале апреля. Зрителям покажут ленту "Мариуполис", снятую Кведаравичюсом в 2016 году.

Всего в программе фестиваля участвуют 160 фильмов из 68 стран.

История и религия

В Музее цивилизаций Европы и Средиземноморья в Марселе можно увидеть выставку, посвящённую личности эмира Абд аль-Кадира, героя алжирского сопротивления французской колонизации, богослова и видной фигуры суфизма. Он стоял у истоков кодификации современного гуманитарного права.

Выставка приурочена к 60-летию независимости Алжира и призвана рассказать об интеллектуальном влиянии эмира на великих современников, таких, как Виктор Гюго, Гюстав Флобер и Артюр Рембо.

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