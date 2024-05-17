В этом году темой форума стал мир и глобальная безопасность.

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Более 700 участников из 110 стран собрались в Баку на шестом Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

«Форум уникален тем, что когда каждый раз мы собираемся вместе, есть необходимость обсудить, что-то изменить и понять других», – считает помощник генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос. «Я считаю, что в контексте конфликтов, войн, разногласий, напряжения в наших странах нам очень важно вспоминать о необходимости диалога», – добавила она.

На повестке дня также стояли вопросы бедности, образования, гендерного неравенства и миграции. По данным «Доклада о мировой миграции за 2024 год» число мигрантов выросло до рекордного уровня за всю историю наблюдений и достигло 117 миллионов человек. Рамос сообщила: «Существует много стереотипов в отношении мигрантов в Европе… рост числа популистски настроенных руководителей приводит к разногласиям, потому что люди разные, с разной идентичностью. Они делают из этого проблему, но это не является проблемой».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал на открытии трёхдневного форума и рассказал об успехе Бакинского процесса – глобальной стратегии межкультурного диалога. Он заявил: «Запуская этот процесс, мы даже не могли себе представить, что он превратится в глобальную платформу, объединяющую интеллектуалов, политиков, руководителей, представителей СМИ, гражданского общества и религиозных лидеров, сплочённых одной целью – сделать мир более безопасным и надёжным. Именно межкультурный диалог лежит в основе этого».

Вопросы изменения климата также заняли важное место в повестке дня, поскольку Баку готовится принять страны на конференции COP29 в ноябре.

«Мы сражаемся за спасение планеты. Но мой посыл и посыл сегодняшней конференции состоит в спасении человечества», – заявил Мигель Анхель Моратинос, заместитель Генерального секретаря ООН и высокий представитель Альянса цивилизаций ООН.

Одновременно с конференцией состоялся визит многоконфессиональных религиозных лидеров в Шушу, которая объявлена культурной столицей исламского мира в 2024 году.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Управления мусульман Кавказа и сопредседатель Межрелигиозного совета, сообщил: «То, что вы видите сегодня в Шуше, полностью отражает положение вещей в обществе, где мы, представители разных религий, существуем как одна семья».

Раввин Гади Гронич, исполнительный директор и руководитель аппарата президента Конференции европейских раввинов, рассказал о необходимости налаживания связей между общинами для разрешения конфликтов. «Сегодня религиозным лидерам всё ещё не хватает общения с нашими общинами», – сказал он. «Необходимо идти к людям и объяснять ситуацию, пытаться найти общие черты между всеми религиями, потому что у каждого из нас свои ценности, свой образ мышления... Я думаю, что один из основных способов (сделать это) – инвестировать в образование людей».

Необходимость создания более сплочённого мира была также поддержана на форуме. Профессор Алпаслан Озердем, декан Школы мира и разрешения конфликтов имени Джимми и Розалин Картер в Университете Джорджа Мейсона (США), отметил, что проблемы нельзя решить в одночасье. «Давайте посмотрим правде в глаза: мы тратим годы и десятилетия, убивая друг друга, не так ли? Почему бы нам не проявить терпение, когда дело касается создания мира».