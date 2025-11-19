Во время ограбления 19 октября ворам потребовалось менее восьми минут, чтобы пробраться через окно с помощью подъемника и похитить драгоценности на сумму 88 миллионов евро.
Директор Лувра заявил в среду, что после дерзкой кражи драгоценностей в прошлом месяце в парижском музее вскоре будут установлены новые камеры наблюдения и системы защиты от проникновения.
Около 100 новых камер будут введены в эксплуатацию к концу следующего года, а системы защиты от проникновения начнут устанавливать в течение двух недель, заявила директор музея Лоранс де Кар.
Она назвала эти системы оборудованием, которое не позволит злоумышленникам приблизиться к зданиям музея, но не стала уточнять детали.
По ее словам, новые камеры наблюдения позволят обеспечить "полную защиту окрестностей музея".
"После шока, после эмоций, после оценки пришло время действовать" в самом посещаемом музее мира, сказала Де Кар Комитету по делам культуры Национального собрания.
По ее словам, это часть более чем 20 чрезвычайных мер, которые будут приняты, включая создание должности "координатора безопасности" в музее.
В день ограбления 19 октября ворам потребовалось менее восьми минут, чтобы с помощью подъемника проникнуть через окно в галерею Аполлона и похитить сокровища на 88 миллионов евро.
Де Кар раскрыла некоторые новые подробности о взломе, заявив, что электроинструменты, которые использовали грабители для того, чтобы разрезать витрины, представляли собой дисковые резаки для бетона.
По ее словам, "этот способ совершенно не предполагался", когда в 2019 году витрины в галерее Аполлона были заменены.
В то время они были рассчитаны в первую очередь на отражение атаки изнутри музея с применением оружия, добавила она.
Записи с музейных камер показывают, что во время ограбления витрины "держались на удивление хорошо и не распались", сказала она. "На видео видно, как трудно было ворам".
Де Кар подчеркнула, что повышение безопасности является приоритетом десятилетнего плана "Новое возрождение Лувра", запущенного ранее в этом году и оцененного в 800 миллионов евро, который должен модернизировать инфраструктуру, снизить переполненность и предоставить Моне Лизе отдельную галерею к 2031 году.
Поскольку в последние годы Лувр страдает под тяжестью массового туризма, директор музея ограничила ежедневное число посетителей до 30 000 человек.
Знаменитая стеклянная пирамида, открытая в 1989 году, должна была принимать около 4 миллионов посетителей в год, вспоминает она. В этом году Лувр посетили уже более 8 миллионов человек.
"Масштабная модернизация, которой Лувр подвергся в 1980-х годах, сейчас технически устарела, а оборудование уже 40 лет работает с перебоями", - пояснила она.
В понедельник Лувр объявил о временном закрытии некоторых офисов для сотрудников и одной публичной галереи из-за их хрупкой конструкции.