Директор Лувра заявил в среду, что после дерзкой кражи драгоценностей в прошлом месяце в парижском музее вскоре будут установлены новые камеры наблюдения и системы защиты от проникновения.

Около 100 новых камер будут введены в эксплуатацию к концу следующего года, а системы защиты от проникновения начнут устанавливать в течение двух недель, заявила директор музея Лоранс де Кар.

Она назвала эти системы оборудованием, которое не позволит злоумышленникам приблизиться к зданиям музея, но не стала уточнять детали.

По ее словам, новые камеры наблюдения позволят обеспечить "полную защиту окрестностей музея".

"После шока, после эмоций, после оценки пришло время действовать" в самом посещаемом музее мира, сказала Де Кар Комитету по делам культуры Национального собрания.

Директор музея Лувр Лоранс де Кар перед началом слушаний в Комиссии по культуре Национального собрания в Париже, 19 ноября 2025 г. AP Photo

По ее словам, это часть более чем 20 чрезвычайных мер, которые будут приняты, включая создание должности "координатора безопасности" в музее.

В день ограбления 19 октября ворам потребовалось менее восьми минут, чтобы с помощью подъемника проникнуть через окно в галерею Аполлона и похитить сокровища на 88 миллионов евро.

Де Кар раскрыла некоторые новые подробности о взломе, заявив, что электроинструменты, которые использовали грабители для того, чтобы разрезать витрины, представляли собой дисковые резаки для бетона.

По ее словам, "этот способ совершенно не предполагался", когда в 2019 году витрины в галерее Аполлона были заменены.

В то время они были рассчитаны в первую очередь на отражение атаки изнутри музея с применением оружия, добавила она.

Записи с музейных камер показывают, что во время ограбления витрины "держались на удивление хорошо и не распались", сказала она. "На видео видно, как трудно было ворам".

Де Кар подчеркнула, что повышение безопасности является приоритетом десятилетнего плана "Новое возрождение Лувра", запущенного ранее в этом году и оцененного в 800 миллионов евро, который должен модернизировать инфраструктуру, снизить переполненность и предоставить Моне Лизе отдельную галерею к 2031 году.

Камера наблюдения в крыле Денон музея Лувр, 19 ноября 2025 года AP Photo

Поскольку в последние годы Лувр страдает под тяжестью массового туризма, директор музея ограничила ежедневное число посетителей до 30 000 человек.

Знаменитая стеклянная пирамида, открытая в 1989 году, должна была принимать около 4 миллионов посетителей в год, вспоминает она. В этом году Лувр посетили уже более 8 миллионов человек.

"Масштабная модернизация, которой Лувр подвергся в 1980-х годах, сейчас технически устарела, а оборудование уже 40 лет работает с перебоями", - пояснила она.

В понедельник Лувр объявил о временном закрытии некоторых офисов для сотрудников и одной публичной галереи из-за их хрупкой конструкции.