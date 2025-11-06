Лувр обвинили в неумеренной любви к ремонтам

Счетная палата обвиняет Лувр в приоритете закупок над безопасностью. Отчет был подготовлен до кражи в музее 19 октября.
Счетная палата Франции опубликовала отчет о политике руководства Лувра в период в период с 2018 по 2024 год, отметив, что сменявшиеся в этот период директоры больше инвестировали в новые приобретения и реконструкцию, чем в безопасность.
Среди инвестиций выделяется мага-проект "Новое Возрождение", который анонсировал президент Макрон. Его стоимость, отмечается в докладе, должна быть пересмотрена в сторону увеличения - полтора миллиарда евро вместо заложенных изначально 800 миллионов.
Председатель Счетной палаты Франции Пьер Московиси заявил, что совершенное 19 октября ограбление стало "оглушительным сигналом тревоги", подчеркивающим недостаток инвестиций в обеспечение безопасности музея. По его словам, модернизация технических средств и системы безопасности проводится чересчур медленно.
В вину дирекции самого посещаемого музея мира вменяется, например, недостаточное оснащение музея камерами слежения и не завершенный до сих пор проект пожарной безопасности.
Французские профсоюзы CFDT и SUD также не раз указывали на то, что Лувр значительно отстает в инвестициях в техническое обслуживание.
Руководство музея заявило, что принимает большинство рекомендаций Счетной палаты, однако считает, что отчет некорректно интерпретирует некоторые из их действий, особенно в сфере безопасности. В Лувре отметили, что в последние годы были сделаны важные шаги для улучшения как видимых, так и скрытых аспектов управления и что оценка должна основываться на долгосрочной перспективе.