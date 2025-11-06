Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Лувр обвинили в неумеренной любви к ремонтам

Председатель Счетной палаты Франции Пьер Московичи рассказывает о проверке музея Лувр, проведенной перед недавним ограблением, в четверг 6 ноября 2025 года в Париже.
Председатель Счетной палаты Франции Пьер Московичи рассказывает о проверке музея Лувр, проведенной перед недавним ограблением, в четверг 6 ноября 2025 года в Париже. Авторское право  AP Photo/Michel Euler
Авторское право AP Photo/Michel Euler
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Счетная палата обвиняет Лувр в приоритете закупок над безопасностью. Отчет был подготовлен до кражи в музее 19 октября.

Счетная палата Франции опубликовала отчет о политике руководства Лувра в период в период с 2018 по 2024 год, отметив, что сменявшиеся в этот период директоры больше инвестировали в новые приобретения и реконструкцию, чем в безопасность.

Среди инвестиций выделяется мага-проект "Новое Возрождение", который анонсировал президент Макрон. Его стоимость, отмечается в докладе, должна быть пересмотрена в сторону увеличения - полтора миллиарда евро вместо заложенных изначально 800 миллионов.

Председатель Счетной палаты Франции Пьер Московиси заявил, что совершенное 19 октября ограбление стало "оглушительным сигналом тревоги", подчеркивающим недостаток инвестиций в обеспечение безопасности музея. По его словам, модернизация технических средств и системы безопасности проводится чересчур медленно.

В вину дирекции самого посещаемого музея мира вменяется, например, недостаточное оснащение музея камерами слежения и не завершенный до сих пор проект пожарной безопасности.

Французские профсоюзы CFDT и SUD также не раз указывали на то, что Лувр значительно отстает в инвестициях в техническое обслуживание.

Руководство музея заявило, что принимает большинство рекомендаций Счетной палаты, однако считает, что отчет некорректно интерпретирует некоторые из их действий, особенно в сфере безопасности. В Лувре отметили, что в последние годы были сделаны важные шаги для улучшения как видимых, так и скрытых аспектов управления и что оценка должна основываться на долгосрочной перспективе.

