Первый танкер с сжиженным природным газом из США для Украины прибыл в порт Клайпеды

Танкер GasLog Houston
Танкер GasLog Houston
By Euronews
Опубликовано
На фоне российских ударов по энергетическим объектам Украины, которые привели к остановке половины газодобывающих предприятий страны, Киев налаживает альтернативные поставки СПГ

Первая партия сжиженного природного газа из США для украинской энергетической компании ДТЭК прибыла в литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Этот шаг направлен на укрепление энергетической безопасности Украины и всей Восточной Европы.

Объем доставленного танкером Gaslog Houston груза с завода Plaquemines в Луизиане составляет 160 тысяч кубометров, что эквивалентно примерно 100 миллионам кубометров газа. После прохождения регазификации он будет направлен по литовским и польским трубопроводам в Украину, а также в страны Балтии, Польшу и другие рынки Восточной Европы.

"Прибытие этого груза является наглядным свидетельством солидарности США с Украиной и нашей совместной решимости вытеснить из Европы последнюю молекулу российского газа, – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. - ДТЭК уже работает над новыми соглашениями, которые должны укрепить энергетическую безопасность как Украины, так и всей Восточной Европы".

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что, хотя судно Independence, используемое в качестве литовского СПГ-терминала, является одним из самых загруженных и используемых в Европе, оно также предоставляет возможность оказать помощь Украине. "Это конкретный пример нашей солидарности и трансатлантического сотрудничества", - добавил он.

В преддверии зимы объекты украинской энергетической инфраструктуры все чаще становятся мишенью российских ударов. В октябре эти атаки привели к остановке как минимум половины газодобывающих предприятий страны. ДТЭК подсчитала, что срочные потребности Украины в импорте газа предстоящей зимой составят около 4 миллиардов кубометров.

В ходе недавнего визита Владимира Зеленского в Афины Украина подписала энергетическое соглашение с Грецией о поставках американского СПГ и через эту страну. Газ будет поступать в Украину через Болгарию, Румынию и Молдавию по "восточной ветке" так называемого Вертикального коридора.

