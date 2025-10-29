Вступить в ЕС имеет право любая страна континента. Вопрос - примут ли ее старожилы

Согласно опросу Европейской комиссии, расширение ЕС поддерживают 56% граждан. С такой поддержкой поддержкой миссия по получению членского билета в блок может показать простой, однако на деле на этой дорогое соискателю предстоит проявить себя с лучшей стороны.

Важно, что подать заявку на вступление вправе любое европейское государство, разделяющее ценности ЕС, однако на каждом этапе его продвижения к порогу союза требуется единогласное одобрение действующих членов (Косово подало свою заявку в декабре 2022 года, но пять стран - Кипр, Испания, Греция, Румыния и Словакия - не признают независимость этого государства - прим.)

Запрос соискателя членства рассматривают на совместных консультациях Еврокомиссия и страны-члены и приходят к заключению о предоставлении статуса кандидата (также обаятельно единогласное - прим.) Статус, однако, не гарантирует автоматического приема страны в блок, поскольку впереди - выполнение вступительных требований.

Переговорные кластеры и главы. European Commission

Они изложены в разработанной для кандидатов Стратегия подготовки к вступлению. Она позволяет ознакомиться с процедурами и политикой ЕС и в случае непобедимости получить доступ к европейским программам и финансовой помощи для проведения реформ, требуемых ЕС.

Следующий этап - собственно старт переговоров. Государство, желающее вступить в ЕС, обязано выполнить так называемые копенгагенские критерии, определённые в 1993 году . Они требуют, чтобы соискатель имел институты для сохранения демократического управления и прав человека, функционирующую рыночную экономику и принимал бы обязательства и намерения Европейского союза (в 2006 году был установлен еще один обязательный критерий - способность ЕС ассимилировать новых членов - прим.)

Переговорный процесс о вступленииразделен на 6 кластеров, охватывающих 35 переговорных разделов - таких как свободное перемещение товаров, сельское хозяйство или энергетика. Чтобы закрыть одну из глав, страна-кандидат должна доказать, что уже применяет в профильной сфере соответствующие европейские правила.

Когда предыдущие этапы пройдены, наступает момент подписания Договора о вступлении между кандидатом и всеми действующими членами ЕС. В этот момент кандидат становится присоединяющейся страной; окончательный членский билет он получит после обязательной ратификации Договора по всему Евросоюзу.