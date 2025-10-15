Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Балканским странам поставили "хорошо" за европодготовку

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибывает на пресс-конференцию после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, 15 октября 2025 г.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибывает на пресс-конференцию после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, 15 октября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews Srbija
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Урсула фон дер Ляйен завершает турне по Балканам. В среду она посетила Сербию, призвав ее ускорить движение к порогу ЕС,

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в среду Сербию. Это четвертая остановка - после Албании, Черногории и Боснии и Герцеговины - в ее турне по Западным Балканам. Оно стало поводом вновь заявить о поддержке Брюсселем стремления региона к вступлению в ЕС и обсудить с властями на местах план по экономическому росту для Западных Балкан на 2024–2027 годы с бюджетом в 6 миллиардов евро.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

На итоговой пресс-конференцию в Белграде в компании президента Александра Вучича фон дер Ляйен заявила, что ждет от Сербии ускорения на пути к полноправному членству. "Мы живем в фрагментированном мире, где разрыв между демократиями и автократиями увеличивается", - подчеркнула она. - Вы знаете позицию ЕС, мы выступаем за свободу, а не за репрессии, включая право на мирные собрания. Мы - за партнерство, а не за господство, за дипломатию, а не за агрессию".

Фон дер Ляйен отметила, что Сербии следует достичь большей согласованности с внешней политикой ЕС, включая санкции против России. "Должна отдать вам должное, - заявила глава Еврокомисии. - Сербия уже на 61% соответствует нашей внешней политике, но нужно больше. Мы должны рассчитывать на Сербию как на надежного партнера".

Отвечая на вопрос о сербских протестах, которые длятся почти год, фон дер Ляйен отметила: это - решающий момент для Сербии, время, когда нация должна объединиться. "Это момент для укрепления основ сильной, динамичной и эффективной демократии. Хочу заверить вас, что ЕС готов поддержать вас и приложить все усилия для этого", - заявила фон дер Ляйен, обращаясь к гражданскому обществу.

А от властей страны, отметила она, в Брюсселе ждут "прогресса в вопросах верховенства закона, избирательной реформы и свободы СМИ; это должно включать участие всех политических и общественных сил страны".

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что европейская интеграция остается главным внешнеполитическим приоритетом Белграда. "С момента начала конфликта в Украине мы не открыли ни одной новой переговорной главы. Но членство в Европейском союзе остается нашим приоритетом, и это не изменится", - подтвердил он.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, 15 октября 2025 года
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, 15 октября 2025 года AP Photo

Оценку "хорошо" за усилия на пути евроинтеграции получили от фон дер Ляйен и соседние Босния и Герцеговина и Черногория.

Во вторник фон дер Ляйен встретилась в Сараево с главой государственного Совета министров Боряной Кришто. Гостья из Брюсселя признала, что Босния "прошла долгий путь" и теперь "стоит на пороге Европейского союза". А Черногорию фон дер Ляйен назвала "лидером европейской интеграции", подчеркнув, что республика может закрыть пять переговорных разделов к концу года. К сегодняшнему дню Подгорица завершила переговоры по 7 из 33 глав вступительного досье.

Последними двумя остановками в турне фон дер Ляйен по Западным Балканам станут Косово и Северная Македония, которые она посетит позднее в среду.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

Кошта: Босния выиграет от вступления в ЕС, но ей нужны реформы

Кошта: Албания и Черногория могут вступить в ЕС раньше других

Балканским странам поставили "хорошо" за европодготовку