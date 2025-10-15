Балканским странам поставили "хорошо" за европодготовку

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в среду Сербию. Это четвертая остановка - после Албании, Черногории и Боснии и Герцеговины - в ее турне по Западным Балканам. Оно стало поводом вновь заявить о поддержке Брюсселем стремления региона к вступлению в ЕС и обсудить с властями на местах план по экономическому росту для Западных Балкан на 2024–2027 годы с бюджетом в 6 миллиардов евро.

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На итоговой пресс-конференцию в Белграде в компании президента Александра Вучича фон дер Ляйен заявила, что ждет от Сербии ускорения на пути к полноправному членству. "Мы живем в фрагментированном мире, где разрыв между демократиями и автократиями увеличивается", - подчеркнула она. - Вы знаете позицию ЕС, мы выступаем за свободу, а не за репрессии, включая право на мирные собрания. Мы - за партнерство, а не за господство, за дипломатию, а не за агрессию".

Фон дер Ляйен отметила, что Сербии следует достичь большей согласованности с внешней политикой ЕС, включая санкции против России. "Должна отдать вам должное, - заявила глава Еврокомисии. - Сербия уже на 61% соответствует нашей внешней политике, но нужно больше. Мы должны рассчитывать на Сербию как на надежного партнера".

Отвечая на вопрос о сербских протестах, которые длятся почти год, фон дер Ляйен отметила: это - решающий момент для Сербии, время, когда нация должна объединиться. "Это момент для укрепления основ сильной, динамичной и эффективной демократии. Хочу заверить вас, что ЕС готов поддержать вас и приложить все усилия для этого", - заявила фон дер Ляйен, обращаясь к гражданскому обществу.

А от властей страны, отметила она, в Брюсселе ждут "прогресса в вопросах верховенства закона, избирательной реформы и свободы СМИ; это должно включать участие всех политических и общественных сил страны".

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что европейская интеграция остается главным внешнеполитическим приоритетом Белграда. "С момента начала конфликта в Украине мы не открыли ни одной новой переговорной главы. Но членство в Европейском союзе остается нашим приоритетом, и это не изменится", - подтвердил он.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, 15 октября 2025 года AP Photo

Оценку "хорошо" за усилия на пути евроинтеграции получили от фон дер Ляйен и соседние Босния и Герцеговина и Черногория.

Во вторник фон дер Ляйен встретилась в Сараево с главой государственного Совета министров Боряной Кришто. Гостья из Брюсселя признала, что Босния "прошла долгий путь" и теперь "стоит на пороге Европейского союза". А Черногорию фон дер Ляйен назвала "лидером европейской интеграции", подчеркнув, что республика может закрыть пять переговорных разделов к концу года. К сегодняшнему дню Подгорица завершила переговоры по 7 из 33 глав вступительного досье.

Последними двумя остановками в турне фон дер Ляйен по Западным Балканам станут Косово и Северная Македония, которые она посетит позднее в среду.