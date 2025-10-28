Серия подземных толчков вызвала панику на западе Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир на западе Турции привело к обрушению четырех зданий. По данным местных властей жертв нет, около 20 человек получили травмы и ушибы.

Подземные толчки вызвали панику, сообщают турецкие СМИ и соцсети: напуганные жители выбегали из домов и боятся возвращаться, предпочитая оставаться на улице. Это уже второе землетрясение в регионе за последние сутки.

Ранее толчки ощущались в районе города Сындыргы, а афтершоки - в Стамбуле и Измире. Специалисты считают, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Из соображений безопасности в Балыкесире на день приостановили занятия в школе. В настоящее время все учреждения и магазины там работают в нормальном режиме.