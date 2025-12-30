2025 год вошел в антирейтинг самых жарких

Уходящий год включен в тройку самых жарких за историю наблюдений. Это констатировала Европейская служба мониторинга климата Земли "Коперник", отметив, что года-призеры идут один за другим - с 2023 по 2025.

Эксперты службы констатируют, что человечество вплотную подошло к устойчивому превышению порога потепления в 1,5 °C, после которого, считают они, начинаются необратимые изменения.

В десятую годовщину подписания Парижского соглашения по климату мир признал, что ключевая цель документа - сдержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 °C - достигнута не была.

Ученые обращают внимание на то, что участившиеся природные бедствия и катаклизмы давно перестали быть "просто погодой". Они приводят к гибели людей, нарушают цепочки поставок, снижают урожайность и ставят под угрозу энергетическую безопасность планеты.

2025 год начался с разрушительных пожаров в Калифорнии, а закончился масштабными наводнениями в Юго-Восточной Азии. Эксперты связывают перегрев планеты с деятельностью человека, в частности, со сжиганием ископаемого топлива. Однако во время конференции по климату в Бразилии страны-участницы не смогли согласовать критически важный пункт об отказе от такого топлива. Провалились в этом году и международные переговоры по пластику в Женеве.