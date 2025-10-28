Из 27 стран-членов ЕС самые низкие показатели - у Болгарии и Венгрии.
Показатели верховенства закона снизились во многих странах ЕС в этом году, согласно Индексу верховенства права (Rule of Law Index), опубликованному Всемирным проектом правосудия (World Justice Project).
Ухудшение ситуации во всем мире эксперты объясняют, в частности, ослаблением ограничений на полномочия правительств и нарушением свободы слова и собраний.
Из 27 стран-членов ЕС самые низкие показатели - у Болгарии и Венгрии. Самое резкое снижение наблюдалось в Словакии. Дания сохраняет первую позицию в мире. В целом восемь стран ЕС входят в десятку лучших в мире по Индексу верховенства права.
"В Венгрии снижаются все восемь факторов. Таким образом, речь идет о снижении в таких сферах, как ограничение полномочий правительства, отсутствие коррупции, открытость правительства, основные права, гражданское правосудие, уголовное правосудие, соблюдение нормативных актов, порядок и безопасность", - рассказала Euronews Алисия Евангелидес, директор Индекса верховенства права.
Наибольший рост был отмечен в Ирландии и Польше.