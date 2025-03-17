Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Верховенство закона: ухудшение во всех странах ЕС

Ухудшение ситуации с верховенством закона в ЕС наблюдается уже несколько лет, говорится в недавно опубликованном докладе.
Авторское право  EC - Audiovisual Service
Авторское право EC - Audiovisual Service
By Maria Psara
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

"Ухудшение ситуации с верховенством закона в ЕС наблюдается уже несколько лет", - говорится в недавно опубликованном докладе. Индексы демократии, касающиеся системы правосудия, борьбы с коррупцией и свободы СМИ, сталкиваются с постоянными и системными проблемами.

РЕКЛАМА

Доклад "Верховенство закона", опубликованный в понедельник Союзом гражданских свобод Европы, показывает, что, хотя ситуация в разных странах-членах ЕС неодинакова, в последние несколько лет наблюдается широкая и фундаментальная тенденция к тому, что принцип верховенства закона сталкивается с серьёзными проблемами.

1000-страничный отчет выпускается ежегодно, и его шестая версия, вышедшая в этом году, стала результатом сотрудничества 43 правозащитных организаций из 21 страны ЕС, координируемого Союзом гражданских свобод Европы.

Одним из наиболее поразительных выводов, сделанных в результате исследования организации, является постоянное количество зарегистрированных нарушений и общее ухудшение ситуации с верховенством закона во всем ЕС. Хотя в отдельных странах наблюдаются различия, в целом можно констатировать, что все фундаментальные аспекты верховенства права - а именно, система правосудия, антикоррупционные меры, свобода СМИ, система сдержек и противовесов, гражданское пространство и права человека - в последние несколько лет сталкиваются с одинаковыми и всё более серьёзными проблемами.

Это явно свидетельствует о постоянных и системных недостатках в сфере верховенства права во всем блоке.

"Мы видим большое количество стран, где соблюдение верховенство закона продолжает снижаться - в первую очередь, конечно, в Италии, Словакии, Румынии и Венгрии. Причина этого заключается в том, что ЕС недостаточно решительно реагирует на снижение уровня верховенства закона. Если нарушения верховенства закона допускаются, пусть даже негласно, это побуждает государственных лидеров к дальнейшему ухудшению ситуации с верховенством закона", - сказал Euronews Виктор З. Казай, старший эксперт по верховенству закона в Союзе гражданских свобод Европы и один из авторов доклада.

Страны разделены на разные группы

Стагнаторы - это страны, которые не изменились или добились минимального прогресса в своих показателях верховенства права. К этой группе относятся Греция, Ирландия, Мальта, Нидерланды и Испания.

Скользящие - это образцовые демократии, такие как Бельгия, Франция, Германия и Швеция, которые продемонстрировали отдельные, но тем не менее тревожные случаи в некоторых областях.

Демонтажники - страны, где верховенство закона систематически и намеренно подрывается практически во всех сферах; в эту группу входят Италия, Болгария, Хорватия, Румыния и Словакия.

И самым слабым звеном снова является Венгрия.

Некоторые страны продемонстрировали заметные попытки улучшить состояние верховенства закона внутри страны.

Трудяги - Эстония и Чехия - продемонстрировали признаки реальных и системных усилий по улучшению ситуации, подчеркнув успешную роль гражданского общества в создании позитивных изменений.

В то же время Польша считается предостерегающим примером, поскольку новое правительство попыталось восстановить независимость судебной системы и плюрализм СМИ, не добившись значительного прогресса, что свидетельствует о том, что решение проблемы подорванной независимости институтов является чрезвычайно сложной и хрупкой задачей.

Согласно отчёту, крайне важно, чтобы Европейская комиссия увязала ежегодный отчет о верховенстве права с механизмами обеспечения его соблюдения, такими как разбирательства по нарушению статьи 7 в отношении государств-членов, которые не соблюдают европейские ценности или условия ЕС.

Основные выводы

Согласно отчёту, система правосудия по-прежнему страдает от политических манипуляций, недостатка ресурсов и препятствий для получения юридической помощи, что подрывает ее независимость, качество и эффективность.

Общая картина также показывает, что в сфере борьбы с коррупцией сохраняется недостаток прозрачности, слабое правоприменение и неадекватная защита информаторов, что ведет к подрыву доверия к честности правительства.

Свобода СМИ остается под угрозой во многих странах, поскольку политическое влияние подрывает независимость регулирующих органов, а концентрация собственности препятствует плюрализму, и журналисты все чаще сталкиваются с преследованиями и юридическими проблемами.

Система сдержек и противовесов еще более ослаблена чрезмерным использованием ускоренных законодательных процессов, политическим вмешательством в деятельность независимых органов власти и нарушением целостности избирательной системы - всё это подрывает демократический и правовой контроль над правительством.

Кроме того, гражданское пространство продолжает сокращаться, поскольку широко распространенные клеветнические кампании подталкивают правительства к принятию ограничительных законов, в частности, когда речь идет о праве на мирный протест, свободу собраний и ассоциаций.

Наконец, права человека испытывают все большее давление из-за ужесточения миграционной политики, недостаточной защиты уязвимых групп населения, а также роста дискриминации и ненавистнических высказываний в отношении меньшинств во всем регионе.

Международные вызовы

Как отмечают авторы доклада, эти внутренние проблемы возникают на фоне меняющегося геополитического ландшафта: рост ультраправого популизма, откат демократии в США и глобальные конфликты определяют политическую траекторию Европы.

Растущее влияние ультраправых угрожает единству ЕС, а война России на Украине и снижение трансатлантической поддержки европейской безопасности ставят под сомнение устойчивость блока. Миграционная политика становится все более жесткой, государства ужесточают границы и ограничивают права на получение убежища, часто в нарушение международного права. В то же время правоприменительные механизмы ЕС остаются слабыми, что позволяет нелиберальным тенденциям разрастаться, а не посылать четкий сигнал о важности верховенства закона и основных прав. Без решительных действий ЕС рискует получить дальнейшую демократическую эрозию, внутреннюю раздробленность и ослабление глобального авторитета.

"По мере роста крайне правого популизма и отката демократии в США кризис верховенства права в Европе углубляется. Растущее влияние ультраправых угрожает единству ЕС, а война России в Украине и быстро меняющиеся трансатлантические связи проверяют блок на прочность. Чтобы защитить ЕС и мир, основанный на правилах, Европейская комиссия должна укрепить правоприменение - связав его непосредственно со Статьей 7, бюджетными условиями и процедурами по нарушениям", - говорится в докладе.

Поделиться статьей Комментарии

