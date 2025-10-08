Лиссабон просит членов флотилии оплатить свое возвращение домой

РЕКЛАМА

Четверых португальских, активистов, входивших в состав гуманитарной флотилии, просят оплатить расходы на депортацию из Израиля. Португальский МИД напомнил, что они примкнули к проекту по собственному желанию.

МИД Португалии сообщил, что по практическим соображениям купил им билеты домой, но теперь выставил счет на компенсацию. Указанная в нем сумма неизвестна.

Власти уточнили, что речь идет о добровольной гуманитарной миссии, не имеющей отношения к госбюджету, а значит, участие в ней полностью ложится на плечи активистов.

Глава португальской группы участников флотилии Мариана Мортагуа публично раскритиковала решение Лиссабона в отношении команды, которая, по ее словам, хотела противостать геноциду в Газе. Она назвала приславших ей счет членов правительства бесхребетными. В соседней Испании власти взяли на себя расходы пол возвращению домой испанских участников флотилии.

Конвой из 40 судов, на борту которого в сектор Газа плыли пропалестинские активисты из десятков стран, был перехвачен Израилем; он изначально предупреждал, что не пустит флотилию в зону боевых действий. Ранее МИД Израиля сообщил, что располагает свидетельствами причастности группировки ХАМАС к проекту флотилии. Активистов задержали, а затем начали депортировать.