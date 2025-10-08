Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Лиссабон просит членов флотилии оплатить свое возвращение домой

Правительство Португалии требует оплатить расходы на репатриацию активистов гуманитарной флотилии
Правительство Португалии требует оплатить расходы на репатриацию активистов гуманитарной флотилии
By Diana Rosa Rodrigues
Опубликовано
Правительство Португалии попросило четверых активистов, пытавшихся доплыть в составе международной гуманитарной флотилии до сектора Газа, оплатить расходы н депортацию из Израиля.

Четверых португальских, активистов, входивших в состав гуманитарной флотилии, просят оплатить расходы на депортацию из Израиля. Португальский МИД напомнил, что они примкнули к проекту по собственному желанию.

МИД Португалии сообщил, что по практическим соображениям купил им билеты домой, но теперь выставил счет на компенсацию. Указанная в нем сумма неизвестна.

Власти уточнили, что речь идет о добровольной гуманитарной миссии, не имеющей отношения к госбюджету, а значит, участие в ней полностью ложится на плечи активистов.

Глава португальской группы участников флотилии Мариана Мортагуа публично раскритиковала решение Лиссабона в отношении команды, которая, по ее словам, хотела противостать геноциду в Газе. Она назвала приславших ей счет членов правительства бесхребетными. В соседней Испании власти взяли на себя расходы пол возвращению домой испанских участников флотилии.

Конвой из 40 судов, на борту которого в сектор Газа плыли пропалестинские активисты из десятков стран, был перехвачен Израилем; он изначально предупреждал, что не пустит флотилию в зону боевых действий. Ранее МИД Израиля сообщил, что располагает свидетельствами причастности группировки ХАМАС к проекту флотилии. Активистов задержали, а затем начали депортировать.

