Израильские военные перехватили очередную флотилию с активистами на пути в Газу

Еще одна флотилия, направляющаяся в сектор Газа, была перехвачена израильскими военными.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что около 150 активистов были доставлены в порт Ашдод, как ожидается, скоро будут депортированы. Среди активистов - врачи, политики и журналисты.

"Еще одна тщетная попытка прорвать законную морскую блокаду и войти в зону боевых действий закончилась ничем", - заявил МИД Израиля.

Организаторы флотилии заявили, что их акция "не представляет никакого вреда" и что "израильские военные не имеют законной юрисдикции в международных водах".

Они утверждают, что на остановленных армией Израиля судах перевозилась гуманитарная помощь на сумму 110 000 долларов в виде лекарств, респираторного оборудования и продуктов питания, предназначенных для больниц в секторе Газа.

Эта флотилия из девяти судов, организованная пропалестинской коалицией "Флотилия свободы", отплыла из Италии около двух недель назад. В этой флотилии также принимают участие активисты из разных стран мира, в том числе 27 граждан Франции.

Израиль заявляет, что обнаружены доказательства связей организаторов серии флотилий с радикальной исламистской группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

На прошлой неделе ВМС Израиля перехватили 42 судна флотилии Global Sumud, после чего были депортированы более 450 человек, включая шведскую активистку Грету Тунберг.

Несколько активистов заявили, что с ними плохо обращались, что, по словам Израиля, является "наглой ложью".