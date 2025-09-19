"Украинцы попали в точку", нанося удары по российской нефтяной промышленности

РЕКЛАМА

Украина в ночь на четверг нанесла удар по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Республике Башкортостан, расположенной в 1300 километрах от линии фронта в Украине.

Силы специальных операций Украины также сообщили об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области, расположенному примерно в 450 км от линии фронта. Он играет ключевую роль в снабжении топливом российских военных, заявили Силы специальных операций Украины.

Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе России, перерабатывающий 15,7 млн тонн нефти в год, что составляет 5,6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей страны.

В последние недели Украина усилила удары по российской нефтяной промышленности, что приводит к приостановке работы предприятий и даже становится фактором дефицита бензина по стране.

По подсчетам Reuters, в результате украинских атак были выведены из строя объекты, составляющие не менее 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей, или 1,1 миллиона баррелей в день (б/с).

Российский экономист Владислав Иноземцев в интервью Euronews заявил, что стратегия Киева по нанесению ударов по российской нефтяной промышленности - это "самое эффективное, что может сделать Украина", чтобы нанести ущерб российской военной машине.

Средства для продолжения войны

Российское правительство в значительной степени зависит от доходов от продажи нефти и газа. Экспорт нефти составляет около трети федерального бюджета России, что делает его важнейшим источником финансирования войны в Украине.

Нанесение ударов по нефтяной инфраструктуре - логичный следующий шаг для Киева, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это "санкции, которые действуют быстрее всего".

Иноземцев объяснил Euronews, что удар по нефтеперерабатывающим заводам имеет гораздо большее влияние, чем, например, по заводам по производству беспилотников.

По словам Иноземцева, создание и ремонт завода по производству беспилотников не занимает много времени, это не более чем "большой сборочный цех, куда доставляются компоненты, собираются, проверяются и тестируются".

"Допустим, если беспилотник атакует такой завод, то на восстановление всего уйдет три дня. Но если поразить нефтеперерабатывающий завод - последствия будут гораздо серьезнее, он будет гореть неделями", - рассказал он Euronews.

В свою очередь, оборудование для нефтеперерабатывающих заводов не только дорогостоящее, сказал Иноземцев, но и практически незаменимое, учитывая, что Москва находится под серьезными западными санкциями.

"По сути, это европейское и американское оборудование. Заменить его на китайское сложно", - пояснил он.

Атаки на крупные нефтеперерабатывающие заводы приводят к заметному падению производства горючего, в том числе бензина.

"Падение производства бензина на 10% - это, безусловно, дефицит для экономики в целом", - отметил Иноземцев. Он также объяснил, что падение производства дизельного топлива даже на 30% - "это вообще ничто" для армии, так как "все военное передвигается на дизеле, которого много".

Но проблемы с бензином уже затрагивают жителей России и являются одним из трех главных "раздражающих факторов", помимо закрытия аэропортов и перебоев с интернетом.

"А ситуация с бензином заметна. Все говорят о проблемах с бензином. И это правда, она есть, и создали ее украинцы", - объясняет Иноземцев.

Из многих регионов страны поступают сообщения о проблемах с бензином, автомобилисты стоят в длинных очередях, а российские власти прибегают к нормированию или вовсе прекращают продажу. Дефицит уже распространяется и на центральные регионы России, а цены на бензин обновляют исторические максимумы.

"Украинцы попали в точку", - подчеркнул Иноземцев. "Проблема существует, цены будут расти. Перебои с поставками - болезненны , потому что автомобилизация большая, у всех практически есть машины".

"Поэтому, когда люди видят, что на заправке ничего нет, это, на мой взгляд, один из трех самых главных раздражающих факторов - отсутствие бензина, закрытие аэропортов и перебои с интернетом. Это три вещи, которые чувствуют все россияне".

Может ли Москва исправить ситуацию?

Россия остается вторым по величине экспортером нефти в мире, но сезонный рост спроса и регулярные удары украинских беспилотников нанесли заметный ущерб ее нефтяной промышленности.

Чтобы уменьшить дефицит, Россия приостановила экспорт бензина. Полный запрет продлен теперь до 30 сентября, а частичный, затрагивающий трейдеров и посредников, - до 31 октября.

Иноземцев пояснил, что для поиска более долгосрочного решения уже много говорят о "необходимости создания системы противоракетной обороны, защиты от беспилотников вокруг этих предприятий и так далее, что будет очень дорого".

Другими словами, отмечает Иноземцев, на эти цели будут отвлекаться ресурсы из экономики.

За последнее десятилетие нефтегазовые доходы составляли от трети до половины всех поступлений в федеральный бюджет России, что делает этот сектор наиболее важным источником финансирования для правительства.

По имеющимся данным, для выхода из сложившейся ситуации российское правительство рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы удержать под контролем дефицит бюджета и сохранить его резервы.

Иноземцев отметил в беседе с Euronews, что российская экономика страдает, но российская армия и российская война на данном этапе остаются нетронутыми, так как в масштабах ВВП "перекоса военного времени нет", а память о Второй мировой войне и экономическом крахе после распада СССР еще живет в сознании российского общества, привыкшего к выживанию.

Путин намерен продолжать

Российская экономика продолжает расти, несмотря на ужесточение западных санкций в связи с войной Москвы в Украине.

Однако ожидается, что темпы роста ВВП замедлятся примерно до 1% с 4,3% в прошлом году, а инфляция по-прежнему превышает 8% в стране, где большая часть рабочей силы и значительная часть доходов теперь идут на оборону и безопасность.

"В принципе, таким образом мы входим в состояние, когда, скорее всего, у нас будет нулевой рост в ближайшие годы, но в то же время всегда будет достаточно средств для войны", - сказал Иноземцев, добавив, что украинские удары по российской нефтяной промышленности имеют более глубокий эффект.

"Если, допустим, будет нанесен какой-то ракетный удар - это, в общем-то, касается только жителей Воронежа", - пояснил он.

"Но украинские удары сейчас уже происходят по всей стране. Это дает людям понять, что не все в порядке и что правительство ничего не может с этим поделать".

"Поэтому я считаю, что да, эффект будет". По словам экономиста, это приведет к росту транспортных расходов и вызовет недовольство среди населения.

По словам Иноземцева, это также потребует постоянной переброски ресурсов из региона в регион, но "Путина это не волнует".

"Частная инициатива, она работает на Путина. Это страшная сила. То есть рыночная экономика она работает, и она работает на выживание. И это, в общем то, конечно, нехороший сигнал для войны".

У Кремля еще есть пространство для маневров, и это будут краткосрочные "нестандартные решения".

"Поэтому Путин будет занимать, Путин будет повышать налоги, Путин будет сокращать инвестиции", - говорит Иноземцев.

"Он (Путин) абсолютно уверен, что за год-два Запад и Украина сломаются. Он хочет их дожать", - заключил Иноземцев.