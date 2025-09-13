Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Euronews
Трамп введет санкции против Москвы, когда страны НАТО откажутся от покупки российской нефти

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп присутствуют на церемонии в Пентагоне в память о терактах 11 сентября 2025 года, четверг, 11 сентября, в Вашингтоне.
Авторское право  AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Авторское право AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
By Euronews и AP
Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что закупки российской нефти некоторыми союзниками по НАТО "возмущают", и заявил, что это "сильно ослабляет" переговорную позицию.

Президент США Дональд Трамп призвал все страны НАТО прекратить покупать российскую нефть и пригрозил Китаю пошлинами от 50 до 100 % из-за закупок российской нефти.

"Китай обладает сильным контролем над Россией и влиянием, и эти мощные пошлины разожмут эту хватку", - написал Трамп в своей социальной медиаплатформе Truth Social в субботу.

Он добавил, что, по его мнению, приверженность НАТО победе в войне "была далеко не стопроцентной" и что закупки российской нефти некоторыми членами альянса "потрясают".

Обращаясь к другим странам НАТО, американский лидер сказал, что "это значительно ослабляет ваши позиции на переговорах и переговорную силу в отношении России".

С 2023 года член НАТО Турция - третий по величине покупатель российской нефти после Китая и Индии, не входящих в НАТО. Также среди стран-членов НАТО, закупающих российскую нефть, - Венгрия и Словакия, а также опосредованно - и другие страны Евросоюза.

Президент США неоднократно обещал, что сможет положить конец войне, но пока его усилия не увенчались успехом. Дональд Трамп убежден в том, что вторжение не произошло бы, если бы он был президентом в 2022 году, и считает, что конфликт можно остановить.

"Это не война Трампа (она бы никогда не началась, будь я президентом), это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи российских и украинских жизней", - написал он на сайте Truth Social.

В прошлом месяце Трамп принимал президента России Владимира Путина на Аляске для переговоров, которые не привели к прогрессу на пути к миру и прочному прекращению огня.

Пост Трампа появился через несколько дней после того, как Россия запустила несколько беспилотников в воздушное пространство Польши, что вызвало активацию статьи 4 договора НАТО.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает возможность проведения совместных консультаций между союзниками по НАТО, "когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон находится под угрозой".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о программе "Восточный дозор", цель которой - противостоять российским вторжениям в будущем и продемонстрировать солидарность с Польшей.

