Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Талибы освободили британцев, которых несколько месяцев удерживали в Афганистане по неустановленным обвинениям

Катарские и британские дипломаты позируют с Барби и Питером Рейнольдсом на борту самолета перед вылетом из Кабула, 19 сентября 2025 года
Катарские и британские дипломаты позируют с Барби и Питером Рейнольдсом на борту самолета перед вылетом из Кабула, 19 сентября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Представитель министерства иностранных дел Талибана заявил, что пара "нарушила афганские законы" и была освобождена из тюрьмы в пятницу после судебного слушания, но не сказал, какой именно закон они якобы нарушили.

РЕКЛАМА

В пятницу талибы освободили британскую пару, которую более семи месяцев удерживали в Афганистане по нераскрытым обвинениям.

Дело Питера и Барби Рейнольдс подчеркнуло обеспокоенность Запада действиями талибов после того, как они свергли правительство страны, поддерживаемое США, в 2021 году.

Рейнольдсы прожили в Афганистане 18 лет и руководили организацией по образованию и обучению в центральной провинции Бамиан, решив остаться в стране после захвата власти талибами.

Катар, - богатое энергоресурсами государство на Аравийском полуострове, которое выступало посредником в переговорах между США и талибами до ухода американцев, - помог освободить Рейнольдсов.

Они покинули Афганистан в пятницу, сообщил один из дипломатов. Дипломат говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры по этому делу.

Бойцы и сторонники движения
Бойцы и сторонники Талибана во время празднования четвертой годовщины вывода войск США в Кабуле, 15 августа 2025 года AP Photo

"Бог добр, как говорят в Афганистане", - сказала Барби Рейнольдс после того, как прибыла в международный аэропорт Кабула, чтобы улететь из страны.

Члены семьи Рейнольдсов в Великобритании неоднократно требовали освобождения пары, утверждая, что с ними плохо обращаются и держат под стражей по нераскрытым обвинениям.

Хотя талибы отвергли обвинения в жестоком обращении, они так и не объяснили, что послужило причиной их задержания.

Представитель министерства иностранных дел правительства талибов Абдул Кахар Балхи заявил, что пара "нарушила афганские законы" и была освобождена из тюрьмы в пятницу после судебного слушания.

В заявлении не говорится, какой именно закон нарушила пара.

Балхи поблагодарил Катар за его "искренние усилия и посредничество" в отношении пары, которая, по его словам, была передана Ричарду Линдси, специальному посланнику Великобритании в Афганистане.

Боец
Боец AP Photo

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал освобождение пары, сказав, что "эта долгожданная новость станет огромным облегчением для них и их семей".

"Я хочу отдать должное той важной роли, которую сыграл Катар, включая эмира, Его Высочество шейха Тамима бен Хамада аль Тани, в обеспечении их свободы", - говорится в его заявлении.

В июле эксперты ООН по правам человека предупредили, что физическое и психическое здоровье пары быстро ухудшается и что им грозит непоправимый вред или даже смерть.

Ранее в этом месяце талибы заявили, что достигли соглашения с посланниками США об обмене заключенными в рамках усилий по нормализации отношений.

Встреча состоялась после того, как в марте талибы освободили гражданина США Джорджа Глезмана, который был похищен во время туристической поездки по Афганистану.

Остается неясным, что именно было обещано талибам за освобождение Рейнольдсов. Однако список потребностей Афганистана очень длинный.

Ворота на авиабазе Баграм в Афганистане, 25 июня 2021 г.
Ворота на авиабазе Баграм в Афганистане, 25 июня 2021 года AP Photo

Западная помощь, которая поступала в страну после вторжения США в 2001 году, была сильно сокращена, а потребности продолжают расти, особенно после разрушительного землетрясения 31 августа.

Экономика страны также остается в лучшем случае шаткой.

Однако западные страны по-прежнему не решаются предоставлять деньги правительству талибов, ссылаясь на их ограничения в отношении женщин, свободы слова и личной свободы.

Афганистан также остается в центре внимания президента США Дональда Трампа по другой причине. Во время своего государственного визита в Великобританию в четверг Трамп заявил, что работает над восстановлением американского присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане.

Однако Закир Джалали, сотрудник министерства иностранных дел Талибана, отверг эту идею.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Афганистан: число жертв разрушительного землетрясения превысило 1400

Талибы запретили книги, написанные женщинами, в афганских университетах

Созванный Катаром Арабо-исламский чрезвычайный саммит не выработал единый ответ на удар Израиля