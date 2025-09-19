Талибы освободили британцев, которых несколько месяцев удерживали в Афганистане по неустановленным обвинениям

РЕКЛАМА

В пятницу талибы освободили британскую пару, которую более семи месяцев удерживали в Афганистане по нераскрытым обвинениям.

Дело Питера и Барби Рейнольдс подчеркнуло обеспокоенность Запада действиями талибов после того, как они свергли правительство страны, поддерживаемое США, в 2021 году.

Рейнольдсы прожили в Афганистане 18 лет и руководили организацией по образованию и обучению в центральной провинции Бамиан, решив остаться в стране после захвата власти талибами.

Катар, - богатое энергоресурсами государство на Аравийском полуострове, которое выступало посредником в переговорах между США и талибами до ухода американцев, - помог освободить Рейнольдсов.

Они покинули Афганистан в пятницу, сообщил один из дипломатов. Дипломат говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры по этому делу.

Бойцы и сторонники Талибана во время празднования четвертой годовщины вывода войск США в Кабуле, 15 августа 2025 года AP Photo

"Бог добр, как говорят в Афганистане", - сказала Барби Рейнольдс после того, как прибыла в международный аэропорт Кабула, чтобы улететь из страны.

Члены семьи Рейнольдсов в Великобритании неоднократно требовали освобождения пары, утверждая, что с ними плохо обращаются и держат под стражей по нераскрытым обвинениям.

Хотя талибы отвергли обвинения в жестоком обращении, они так и не объяснили, что послужило причиной их задержания.

Представитель министерства иностранных дел правительства талибов Абдул Кахар Балхи заявил, что пара "нарушила афганские законы" и была освобождена из тюрьмы в пятницу после судебного слушания.

В заявлении не говорится, какой именно закон нарушила пара.

Балхи поблагодарил Катар за его "искренние усилия и посредничество" в отношении пары, которая, по его словам, была передана Ричарду Линдси, специальному посланнику Великобритании в Афганистане.

Боец AP Photo

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал освобождение пары, сказав, что "эта долгожданная новость станет огромным облегчением для них и их семей".

"Я хочу отдать должное той важной роли, которую сыграл Катар, включая эмира, Его Высочество шейха Тамима бен Хамада аль Тани, в обеспечении их свободы", - говорится в его заявлении.

В июле эксперты ООН по правам человека предупредили, что физическое и психическое здоровье пары быстро ухудшается и что им грозит непоправимый вред или даже смерть.

Ранее в этом месяце талибы заявили, что достигли соглашения с посланниками США об обмене заключенными в рамках усилий по нормализации отношений.

Встреча состоялась после того, как в марте талибы освободили гражданина США Джорджа Глезмана, который был похищен во время туристической поездки по Афганистану.

Остается неясным, что именно было обещано талибам за освобождение Рейнольдсов. Однако список потребностей Афганистана очень длинный.

Ворота на авиабазе Баграм в Афганистане, 25 июня 2021 года AP Photo

Западная помощь, которая поступала в страну после вторжения США в 2001 году, была сильно сокращена, а потребности продолжают расти, особенно после разрушительного землетрясения 31 августа.

Экономика страны также остается в лучшем случае шаткой.

Однако западные страны по-прежнему не решаются предоставлять деньги правительству талибов, ссылаясь на их ограничения в отношении женщин, свободы слова и личной свободы.

Афганистан также остается в центре внимания президента США Дональда Трампа по другой причине. Во время своего государственного визита в Великобританию в четверг Трамп заявил, что работает над восстановлением американского присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане.

Однако Закир Джалали, сотрудник министерства иностранных дел Талибана, отверг эту идею.