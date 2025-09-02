Афганистан: число жертв разрушительного землетрясения превысило 1400

РЕКЛАМА

В Афганистане растет число жертв мощного землетрясения, произошедшего первого сентября. Власти страны сообщили, что по уточненным данным число погибших превысило 1 400 человек, пострадавших - более трех тысяч.

По информации Афганского Красного Полумесяца, в результате сильных подземных толчков разрушено порядка восьми тысяч домов.

Разрушенные землетрясением дома. Мазари-Даре, провинция Кунар, Афганистан. 1 сентября 2025 г. AP

Поиски выживших продолжаются. Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от стихии труднодоступных горных областей. Сообщается, что около 30 тысяч жителей районов стихийного бедствия получили гуманитарную помощь в виде продовольствия.

ООН выделила 5 миллионов долларов по линии своего фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Эксперты организации указывают, что масштабы бедствия значительно превышают возможности местных властей и общин, и призывают мировое сообщество оказать помощь афганцам.

Это не первый случай смертоносного землетрясения в Афганистане. В октябре 2023 года стихия обрушилась на провинцию Герат. Тогда погибли 1480 человек и почти 2000 получили ранения.