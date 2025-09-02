Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Афганистан: число жертв разрушительного землетрясения превысило 1400

Военный вертолет перевозит пострадавших. Мазари-Даре, провинция Кунар, Афганистан. 1 сентября 2025 г.
Военный вертолет перевозит пострадавших. Мазари-Даре, провинция Кунар, Афганистан. 1 сентября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В Афганистане продолжаются поиски выживших после произошедшего 1 сентября землетрясения. ООН выделила на помощь афганцам 5 миллионов долларов по линии своего фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

РЕКЛАМА

В Афганистане растет число жертв мощного землетрясения, произошедшего первого сентября. Власти страны сообщили, что по уточненным данным число погибших превысило 1 400 человек, пострадавших - более трех тысяч.

По информации Афганского Красного Полумесяца, в результате сильных подземных толчков разрушено порядка восьми тысяч домов.

Разрушенные землетрясением дома. Мазари-Даре, провинция Кунар, Афганистан. 1 сентября 2025 г.
Разрушенные землетрясением дома. Мазари-Даре, провинция Кунар, Афганистан. 1 сентября 2025 г. AP

Поиски выживших продолжаются. Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от стихии труднодоступных горных областей. Сообщается, что около 30 тысяч жителей районов стихийного бедствия получили гуманитарную помощь в виде продовольствия.

ООН выделила 5 миллионов долларов по линии своего фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Эксперты организации указывают, что масштабы бедствия значительно превышают возможности местных властей и общин, и призывают мировое сообщество оказать помощь афганцам.

Это не первый случай смертоносного землетрясения в Афганистане. В октябре 2023 года стихия обрушилась на провинцию Герат. Тогда погибли 1480 человек и почти 2000 получили ранения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Повстанцы хуситы совершили налёт на офис ООН в Йемене: 11 арестов

В Австралии ищут подозреваемого в убийстве полицейских

Сектор Газа: по меньшей мере 30 человек погибли в результате атак израильской армии