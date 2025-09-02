Афганистан: число жертв разрушительного землетрясения превысило 1400

В Афганистане продолжаются поиски выживших после произошедшего 1 сентября землетрясения. ООН выделила на помощь афганцам 5 миллионов долларов по линии своего фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.
В Афганистане растет число жертв мощного землетрясения, произошедшего первого сентября. Власти страны сообщили, что по уточненным данным число погибших превысило 1 400 человек, пострадавших - более трех тысяч.
По информации Афганского Красного Полумесяца, в результате сильных подземных толчков разрушено порядка восьми тысяч домов.
Поиски выживших продолжаются. Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от стихии труднодоступных горных областей. Сообщается, что около 30 тысяч жителей районов стихийного бедствия получили гуманитарную помощь в виде продовольствия.
ООН выделила 5 миллионов долларов по линии своего фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Эксперты организации указывают, что масштабы бедствия значительно превышают возможности местных властей и общин, и призывают мировое сообщество оказать помощь афганцам.
Это не первый случай смертоносного землетрясения в Афганистане. В октябре 2023 года стихия обрушилась на провинцию Герат. Тогда погибли 1480 человек и почти 2000 получили ранения.