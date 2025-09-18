Доклад UN Watch: "БАПОР позволило руководству ХАМАС контролировать систему образования"

РЕКЛАМА

"Школы в тисках террора: как БАПОР позволило руководству ХАМАС контролировать свою систему образования" - так называется только что опубликованный доклад UN Watch. БАПОР - Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - основанная в 1993 году и базирующаяся в Женеве неправительственная организация, призванная вести мониторинг эффективности ООН и разоблачать двойные стандарты по отношению к Израилю.

Следует отметить, что её основатель - Моррис Абрам, экс-посол США при женевском представительстве ООН, возглавлял в период с 60-х по 80-е годы Американский еврейский комитет и Конференцию президентов еврейских организаций США. По данным газеты "Маарив", представивший обвинительный доклад исполнительный директо Хиллель Нойер - юрист по международному праву - входит в число "100 самых влиятельных еврейских деятелей в мире".

В докладе в частности указано, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам "десятилетиями нанимало членов террористической организации ХАМАС, которая курировала 2000 учителей". Его автор утверждает, что агентство ООН, ежегодно привлекавшее более 1 миллиарда долларов от западных государств с обещанием воспитывать их на таких ценностях, как мир, терпимость и универсальные права человека, вместо этого передало полномочия оперативникам, которые вербовали детей, прославляли терроризм и проповедовали уничтожение государства-члена ООН.

На пресс-конференции в Берлине в среду Хиллел Нойер выдвинул против ООН и стран-доноров, таких как Германия, обвинение в том, что годы безконтрольной деятельности позволили ХАМАС радикализировать целое поколение палестинской молодежи в Газе через школы БАПОР.

В докладе показаны финансовые, операционные и кадровые связи, которые, по данным UN Watch, Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) поддерживало с ХАМАС.

Еще в 2011 году профсоюз БАПОР в Газе под руководством Сухаила аль-Хинди решительно отверг план руководства БАПОР ввести в школах уроки Холокоста. На церемонии прощания в апреле 2017 года аль-Хинди похвалили за успешное выступление против преподавания Холокоста.

ООН Watch обвиняет сотрудников БАПОР в принадлежности к ХАМАС UN-Watch Bericht

Хиллель Нойер призывает к проведению тщательного международного обзора и всеобъемлющих реформ. Он отвергает выводы предыдущих расследований ООН, например, проведенного в прошлом году бывшим французским министром Катрин Колонна, как "неадекватные".

Нойер также заявил в Берлине, что БАПОР способствует инфантилизации палестинского народа, укореняет политическую зависимость, разжигает недовольство и препятствует подлинному самоуправлению и долгосрочной стабильности, и что его нынешняя структура подрывает любой путь к прочному миру.

Закрытые школы: "семена еще большей ненависти и насилия"

Представители ООН смотрят на ситуацию совершенно иначе. В интервью Euronews генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини объяснил, что Израиль до сих пор скрывал информацию о проникновении ХАМАС в школы и что БАПОР провело расследование всех обвинений.

В январе 2025 года Израиль запретил БАПОР работать на палестинских территориях. По словам представителей организации, она все еще пытается оказать поддержку жителям Газы, но постоянные израильские атаки делают это практически невозможным.

Лаззарини считает, что реальную опасность представляет закрытие школ. "Израильские войска разрушили или повредили большинство школ и учебных заведений в Газе. Вместо того чтобы вернуться в школу, как большинство детей во всем мире, около 660 000 девочек и мальчиков в Газе сегодня вынуждены рыться в развалинах - отчаявшиеся, голодные, травмированные и скорбящие по близким", говорит он.

Чем дольше они не посещают школу, переживая травму, тем выше риск того, что они станут "потерянным поколением" и тем самым "посеют семена еще большей ненависти и насилия".

Агентство БАПОР было основано в 1949 году после конфликта 1948 года, также известного как Война за независимость Израиля. Его задача - оказывать помощь, предоставлять медицинское обслуживание и образование миллионам палестинцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в соседних арабских странах - Сирии, Ливане и Иордании.

БАПОР является одной из двух организаций ООН по делам беженцев. В то время как БАПОР заботится о палестинцах, Верховный комиссар ООН по делам беженцев отвечает за всех остальных беженцев по всему миру.