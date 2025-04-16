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В ДРК - новая авария на воде с большим числом жертв

Люди, спасающиеся от наступления повстанцев M-23, прибывают на лодках в Гому, 22 января 2025 года
Люди, спасающиеся от наступления повстанцев M-23, прибывают на лодках в Гому, 22 января 2025 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
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Несчастные случаи на воде - обычное явление в ДРК, где пассажирские суда часто переполнены.

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В Экваториальной провинции на северо-западе Демократической Республики Конго не менее 50 человек погибли и сотни пропали без вести в результате пожара на пассажирской лодке.

Гава Красного Креста региона Майтр Коломба Мампунья уточнил, что трагедия произошла недалеко от города Мбандака. Сообщается, что, испугавшись пожара, люди прыгали в воду, многие утонули, в числе погибших дети. Десятки пассажиров были спасены, почти у всех ожоги.

Деревянная лодка с мотором, в которой находилось около 400 человек, загорелась, а потом перевернулась. Такие аварии - не редкость для региона, где вследствие нехватки асфальтированных дорог основным средством передвижения остаются реки и озера, а лодки часто перегружены.

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