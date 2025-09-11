В США нашли винтовку, из которой могли убить Чарли Кирка

Сотрудник правоохранительных органов стоит у здания университета Юта-Вэлли в Ореме, штат Юта, 10 сентября 2025 года.
Сотрудник правоохранительных органов стоит у здания университета Юта-Вэлли в Ореме, штат Юта, 10 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Malek Fouda
Опубликовано
ФБР обещает сделать все возможное для поимки стрелка, смертельно ранившего в среду консерватора-активиста Чарли Кирка на студенческом мероприятии в Юте. Президент Трамп посмертно наградит Кирка.

Власти CША заявили, что обнаружили мощную винтовку, из которой в среду могли убить активиста-консерватора Чарли Кирка. Неизвестный произвел смертельный выстрел в шею Кирка во время дебатов, организованных активистом в университете штата Юта в рамках мероприятий его молодежной организации Turning Point USA.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Уточняется, что винтовку наши в лесном массиве, куда мог скрыться снайпер.

Чарли Кирк на дебатах в Ореме, штат Юта, 10 сентября 2025 года AP Photo

Рядом с ней следователи обнаружили след от обуви, а на оружии остались отпечатки пальцев. "Мы делаем все, чтобы найти убийцу. Мы еще не знаем, насколько далеко он ушел, но мы сделаем все, что возможное", - пообещал представитель ФБР Роберт Болс. Власти распространили фотографию предполагаемого стрелка.

"Это - политическое убийство"

"Это мрачный день для штата и трагический день для страны", - заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. - Хочу четко заявить, что это политическое убийство".

Сразу после нападения на Кирка полиция задержала двух человек, которые, как выяснилось позднее, не были причастны к преступлению.

Паника после выстрела.
Паника после выстрела. Tess Crowley/ Deseret News 2025

После того, как поступили первые сообщения о стрельбе в Кирка, поддержку ему выразили представители обеих ведущих политических партий США. На видео, опубликованных в соцсетях из Университета Юта-Вэлли, Кирк говорит в микрофон, сидя под тентом с лозунгами "Американское возвращение" и "Докажи, что я не прав". Неожиданно раздается хлопок, и смертельно раненый мужчина падает, а среди его аудитории начинается паника.

Кирк был одним из самых заметных консервативных инфлюенсеров в лагере президента Дональда Трампа. Он часто критиковал СМИ и высказывается по вопросам, связанным с расой, гендером и иммиграцией, нередко в провокационном формате. Мероприятия с его участием в университетских кампусах по всей стране обычно собирали большие аудитории.

Трагедию с Кирком Трамп назвал "абсолютно опустошительной", пообещав посмертно наградить активиста Президентской медалью Свободы.

Дополнительные источники • AP

Также по теме

Звезда подкастов и "мученик" движения MAGA: кем был Чарли Кирк?

Иран: неопределённость в отношении руководства и опасения возможных беспорядков в Навруз

Война в Иране: Трамп собирает международную коалицию для охраны Ормузского пролива