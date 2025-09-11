В США нашли винтовку, из которой могли убить Чарли Кирка

ФБР обещает сделать все возможное для поимки стрелка, смертельно ранившего в среду консерватора-активиста Чарли Кирка на студенческом мероприятии в Юте. Президент Трамп посмертно наградит Кирка.
Власти CША заявили, что обнаружили мощную винтовку, из которой в среду могли убить активиста-консерватора Чарли Кирка. Неизвестный произвел смертельный выстрел в шею Кирка во время дебатов, организованных активистом в университете штата Юта в рамках мероприятий его молодежной организации Turning Point USA.
Уточняется, что винтовку наши в лесном массиве, куда мог скрыться снайпер.
Рядом с ней следователи обнаружили след от обуви, а на оружии остались отпечатки пальцев. "Мы делаем все, чтобы найти убийцу. Мы еще не знаем, насколько далеко он ушел, но мы сделаем все, что возможное", - пообещал представитель ФБР Роберт Болс. Власти распространили фотографию предполагаемого стрелка.
"Это - политическое убийство"
"Это мрачный день для штата и трагический день для страны", - заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. - Хочу четко заявить, что это политическое убийство".
Сразу после нападения на Кирка полиция задержала двух человек, которые, как выяснилось позднее, не были причастны к преступлению.
После того, как поступили первые сообщения о стрельбе в Кирка, поддержку ему выразили представители обеих ведущих политических партий США. На видео, опубликованных в соцсетях из Университета Юта-Вэлли, Кирк говорит в микрофон, сидя под тентом с лозунгами "Американское возвращение" и "Докажи, что я не прав". Неожиданно раздается хлопок, и смертельно раненый мужчина падает, а среди его аудитории начинается паника.
Кирк был одним из самых заметных консервативных инфлюенсеров в лагере президента Дональда Трампа. Он часто критиковал СМИ и высказывается по вопросам, связанным с расой, гендером и иммиграцией, нередко в провокационном формате. Мероприятия с его участием в университетских кампусах по всей стране обычно собирали большие аудитории.
Трагедию с Кирком Трамп назвал "абсолютно опустошительной", пообещав посмертно наградить активиста Президентской медалью Свободы.