В США нашли винтовку, из которой могли убить Чарли Кирка

Власти CША заявили, что обнаружили мощную винтовку, из которой в среду могли убить активиста-консерватора Чарли Кирка. Неизвестный произвел смертельный выстрел в шею Кирка во время дебатов, организованных активистом в университете штата Юта в рамках мероприятий его молодежной организации Turning Point USA.

Уточняется, что винтовку наши в лесном массиве, куда мог скрыться снайпер.

Чарли Кирк на дебатах в Ореме, штат Юта, 10 сентября 2025 года AP Photo

Рядом с ней следователи обнаружили след от обуви, а на оружии остались отпечатки пальцев. "Мы делаем все, чтобы найти убийцу. Мы еще не знаем, насколько далеко он ушел, но мы сделаем все, что возможное", - пообещал представитель ФБР Роберт Болс. Власти распространили фотографию предполагаемого стрелка.

"Это - политическое убийство"

"Это мрачный день для штата и трагический день для страны", - заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс. - Хочу четко заявить, что это политическое убийство".

Сразу после нападения на Кирка полиция задержала двух человек, которые, как выяснилось позднее, не были причастны к преступлению.

Паника после выстрела. Tess Crowley/ Deseret News 2025

После того, как поступили первые сообщения о стрельбе в Кирка, поддержку ему выразили представители обеих ведущих политических партий США. На видео, опубликованных в соцсетях из Университета Юта-Вэлли, Кирк говорит в микрофон, сидя под тентом с лозунгами "Американское возвращение" и "Докажи, что я не прав". Неожиданно раздается хлопок, и смертельно раненый мужчина падает, а среди его аудитории начинается паника.

Кирк был одним из самых заметных консервативных инфлюенсеров в лагере президента Дональда Трампа. Он часто критиковал СМИ и высказывается по вопросам, связанным с расой, гендером и иммиграцией, нередко в провокационном формате. Мероприятия с его участием в университетских кампусах по всей стране обычно собирали большие аудитории.

Трагедию с Кирком Трамп назвал "абсолютно опустошительной", пообещав посмертно наградить активиста Президентской медалью Свободы.