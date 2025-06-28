ДРК и Руанда подписали мирное соглашение при посредничестве США, призванное положить конец 30-летнему конфликту

"Новой главой надежды и возможностей, гармонии, процветания и мира" - назвал президент США подписанное в Вашингтоне в пятницу мирное соглашение между Демократической республикой Конго и Руандой.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Соглашение основано на Декларации принципов, одобренных в апреле двумя государствами, и содержит положения об "уважении территориальной целостности и прекращении боевых действий" на востоке Демократической Республики Конго после наступления, предпринятого в последние месяцы вооружённой группировкой М23. В нём также фигурирует обязательство "необратимо и поддающимся проверке образом прекратить государственную поддержку Демократических сил освобождения Руанды и связанных с ними ополченцев".

Это привело к перемещению бесчисленного количества людей и унесло жизни многих тысяч. Но сегодня насилию и разрушениям приходит конец, и во всем регионе начинается новая глава надежды и возможностей, гармонии, процветания и мира. Этого ждали так долго Дональд Трамп президент США

Соглашение призвано положить конец 30-летней войне, заявил на церемонии подписания государственный секретарь США Марко Рубио. Обратившись к коллегам из Демократической Республики Конго Терезе Кайиквамба Вагнер и Руанды - Оливье Ндухунгирехе, он почеркнул, что "многое ещё предстоит сделать". На встрече также присутствовали представители Катара, Того и Африканского союза.

Руководство Катара участвовало в посредничестве и в середине марта приняло в Дохе президента Руанды Поля Кагаме и президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. Министр иностранных дел ДРК Тереза Кайиквамба Вагнер в своём выступлении подчеркнула. что Катар "сыграл ключевую роль в переговорах между конголезским правительством и AFC/M23", заложив тем самым основы для долгосрочной безопасности в восточной части ДРК.

Мы не можем рассчитывать на длительный мир, на успешные экономические перспективы, если не будут решены ключевые вопросы территориальной целостности, защиты гражданского населения, гуманитарного доступа, возвращения законной государственной власти. Это неподходящая среда для каких-либо экономических инвестиций или заключения каких-либо экономических соглашений Тереза Кайиквамба Вагнер министр иностранных дел Демократической Республики Конго

В пятницу в Овальном кабинете Дональд Трамп подписал письма лидерам двух государств с приглашением приехать в Вашингтон для завершения работы над мирным соглашением. Ожидается, что мероприятие состоится в июле.

Министр иностранных дел Руанды обратился к Трампу с просьбой обеспечить соблюдение нового мирного соглашения с Конго.

В прошлом было много посреднических действий, но ни одно из них не увенчалось успехом. И мы считаем, что это благодаря вашему лидерству и вашей непоколебимой приверженности этому процессу, а также новому подходу к экономической интеграции, региональной экономической интеграции, которая важна для того, чтобы Руанда и ДРК могли работать вместе, потому что это очень богатый регион с трансграничной торговлей, полезными ископаемыми Оливье Ндухунгирехе министр иностранных дел Руанды

Официальные лица сообщили, что уже ведутся переговоры по инвестиционным соглашениям, вытекающим из мирного соглашения для богатого природными ресурсами востока Конго.

Вооружённая группировка М23 при военной поддержке Руанды (в этом убеждены эксперты ООН и США) захватила крупные города Гома в январе и Букаву в феврале в результате молниеносного наступления, в ходе которого погибли тысячи человек.

Восточное Конго страдает от конфликтов с 1990-х годов, в регионе действуют более 100 вооруженных группировок. Считается, что многие из них поддерживаются соседней Руандой. Насилие унесло миллионы жизней и привело к перемещению огромного количества мирных жителей.

Среди других положений соглашения - запрет боевых действий и разъединение, разоружение и условная интеграция ополчений. Хотя мирное соглашение рассматривается как важная дипломатическая веха, эксперты сохраняют осторожность. Одна из видных повстанческих группировок заявила, что соглашение на нее не распространяется, что вызывает опасения.

Отвечая в Овальном кабинете на вопрос о нарушениях соглашения, Трамп сказал, что не думает, что это произойдет. Он тем не менее предупредил об "очень суровых санкциях, финансовых и иных", если это все-таки случится.

Администрация Трампа уделяет первостепенное внимание обеспечению безопасности критически важных ресурсов на фоне растущей конкуренции с Китаем за экономическое и стратегическое влияние в Африке, отмечают обозреватели.

Ряд экспертов считают, что Дональд Трамп готовит почву для вручения ему Нобелевской премии мира. На церемонии подписания он напомнил, что "за несколько коротких месяцев мы добились мира между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном".