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Люди идут по затопленным улицам Киншасы, Демократическая Республика Конго, воскресенье, 6 апреля 2025 года
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Видео. Наводнение в Киншасе: более 30 людей погибли, сотни остались без крова

Из-за сильных дожди в Киншасе вышла из берегов река Нджили, в результате чего погибли по меньшей мере 33 человека и сотни остались без крова: наводнение разрушило дома и ключевую инфраструктуру.

Сильное наводнение в Киншасе привело к гибели по меньшей мере 33 человек, спасательные работы продолжаются по всей столице ДР Конго. Об этом сообщили местные власти, отметив, что большинство смертей произошло из-за обрушения стен.

На прошлой неделе из-за проливных дождей вышла из берегов река Нджили, затопив обширные районы города и повредив ключевую инфраструктуру, включая главную дорогу к аэропорту.

Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома, для оказания им помощи развёрнуты временные убежища.

Доступ к питьепвой воде также был нарушен по меньшей мере в 16 районах, заблокированные дороги и ограниченный транспорт продолжают затруднять усилия по оказанию помощи.

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