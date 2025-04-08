Видео. Наводнение в Киншасе: более 30 людей погибли, сотни остались без крова

Сильное наводнение в Киншасе привело к гибели по меньшей мере 33 человек, спасательные работы продолжаются по всей столице ДР Конго. Об этом сообщили местные власти, отметив, что большинство смертей произошло из-за обрушения стен.

На прошлой неделе из-за проливных дождей вышла из берегов река Нджили, затопив обширные районы города и повредив ключевую инфраструктуру, включая главную дорогу к аэропорту.

Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома, для оказания им помощи развёрнуты временные убежища.

Доступ к питьепвой воде также был нарушен по меньшей мере в 16 районах, заблокированные дороги и ограниченный транспорт продолжают затруднять усилия по оказанию помощи.