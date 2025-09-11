Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после вторжения российских дронов

В четверг по просьбе Польши будет проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН после беспрецедентного вторжения российских беспилотников на этой неделе.

В среду вооруженные силы Польши и премьер-министр Дональд Туск заявили, что Варшава сбила по меньшей мере три российских беспилотника в ходе операции, которую назвали "беспрецедентной".

Польша зафиксировала по меньшей мере 19 вторжений беспилотников, причем некоторые из них пролетели достаточно глубоко внутри страны, чтобы четыре аэропорта временно приостановили полеты. Были найдены фрагменты 16 сбитых объектов.

Польша, которая в среду также задействовала статью 4 договора НАТО, попросила созвать Совет Безопасности ООН, чтобы "привлечь внимание всего мира к этой беспрецедентной атаке российских беспилотников".

Совет Безопасности ООН уполномочен расследовать конфликты, угрожающие международной безопасности, и предлагать контрмеры, например, экономические санкции.

Экстренное заседание обычно созывается в ответ на внезапный и серьезный международный кризис.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в намеренном вторжении в воздушное пространство Польши, что вызвало волну осуждения и опасений среди союзников по НАТО.

"По оценке польских и натовских ВВС, они не отклонялись от курса, а были преднамеренно нацелены", - сказал Сикорский в своем видеообращении.

'Эскалация, а не конец'

Европейские лидеры заявили, что, по их мнению, вторжение, произошедшее в тот момент, когда Кремль начал волну ударов по Украине, равносильно международной экспансии российской войны, чего глубоко опасаются европейские союзники Украины.

"Война России разгорается, а не заканчивается", - заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас журналистам в Брюсселе. "Президент России Владимир Путин хочет испытать нас на прочность. То, что произошло в Польше, меняет правила игры".

Воздушное пространство Польши нарушалось множество раз с начала полномасштабного вторжения России, но никогда до такой степени. Центральноевропейская страна заявила, что в данном случае значительная часть беспилотников прилетела из соседней Беларуси.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, во время внеочередного заседания правительства, 10 сентября 2025 года. AP Photo

Белорусский генерал-майор Павел Муравейко, начальник генерального штаба и первый заместитель министра обороны страны, попытался отделить свою страну от вторжения.

Он сообщил, что белорусские силы ПВО отследили "беспилотники, которые потеряли курс" после того, как их заглушили, и добавил, что Минск предупредил своих польских и литовских коллег о приближении "неопознанных объектов" к их территории.

Министерство обороны России заявило, что ночные удары были направлены на военную промышленность западной Украины, а удары по польской территории были незапланированными.

Тем не менее, лидеры прибалтийских государств - Литвы, Латвии и Эстонии - выразили глубокую озабоченность тем, что, по их словам, является явным свидетельством расширения агрессии Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение беспилотников является "чрезвычайно опасным прецедентом для Европы", и призвал Россию "почувствовать последствия".

"Москва всегда проверяет границы возможного и, если не встречает решительного ответа, переходит на новый уровень эскалации", - сказал он.