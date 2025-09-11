Ожидать ли восточному блоку НАТО новых атак БПЛА? Россия и Беларусь начинают учения "Запад-2025"

Россия и Беларусь начнут в пятницу совместные военные учения. Ранее на этой неделе Польша объявила, что закроет границу с Беларусью на время учений "Запад-2025", назвав их "очень агрессивными". В среду российские беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши.
По словам президента Украины, из 19 российских беспилотников, пересекших территорию Польши в ночь на среду, по крайней мере, несколько были направлены через Беларусь.
"Как минимум два российских беспилотника, которые ночью проникли на территорию Польши, использовали воздушное пространство Беларуси, - сказал Владимир Зеленский. - В общей сложности вдоль границы Украины и Беларуси перемещалось не менее нескольких десятков российских беспилотников".
В среду ПВО Украины уничтожила более 380 российских дронов различных моделей. По меньшей мере 250 из них были "Шахедами".
Киев, по словам Зеленского, сейчас выясняет типы беспилотников и подробности российской атаки и готова расширять сотрудничество с партнерами для надежной защиты неба.
Что говорят Россия и Беларусь?
Министерство обороны России заявило, что не планировало атаковать какие-либо цели в Польше во время нападения на Украину:
"Объектов на территории Польши не планировалось. Максимальная дальность действия БПЛА, используемых в ударе (по Украине), не превышает 700 км".
Москва добавила, что готова "провести консультации с министерством обороны Польши по этому вопросу".
Беларусь заявила, что беспилотники вошли в воздушное пространство Польши "случайно", после того как их навигационные системы были заглушены.
Павел Муравейко, заместитель министра обороны Беларуси, заявил, что БПЛА "сбились с пути" и что Беларусь сама сбила несколько беспилотников над своей территорией.
В видеоролике на официальном Telegram-канале Министерства обороны Беларуси Муравейко заявил, что с 11 вечера до 4 утра его собственные силы, Польша и Литва обменивались информацией по "каналам связи" о бродячих беспилотниках.
Атаки произошли за несколько дней до того, как Польша собирается закрыть границу с Беларусью из-за того, что польский премьер-министр назвал "очень агрессивными" военными учениями между Россией и Беларусью.
Что такое Zapad-2025?
"Запад" - это совместные российско-белорусские военные учения, которые проводятся в сентябре, обычно раз в четыре года. На этот раз начало учений запланировано на 12 сентября.
Впервые манёвры были организованы в 2009 году для координации и подготовки Региональной военной группировки, объединившей белорусских военных и российскую 20-ю гвардейскую общевойсковую армию Западного военного округа.
В этих учениях, как сообщается, обычно участвуют от 12 000 до 13 000 военнослужащих, хотя НАТО подвергает сомнению достоверность заявленных цифр и целей.
Однако предыдущие учения показали, что Москва и Минск разыгрывали вымышленные сценарии, которые были максимально похожи, включая реальные страны и поланы на будущее.
Например, в учениях "Запад-2017" были представлены три вымышленных государства - Весбария, Лубения и Вейшнория, которые напоминали прибалтийские страны Литву, Латвию и Эстонию и включали территории в Сувалкской щели - области, разделяющей российский эксклав Калининградская область и западную часть Беларуси.
В сентябре 2021 года - за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину - Москва заявила, что в "Западе-2021" на белорусской территории участвовали 12 800 военнослужащих.
На самом деле общая численность войск в регионе составляла около 200 000 человек. В феврале 2022 года Россия использовала силы, оставшиеся в Беларуси после окончания учений, для нападения на Украину с территории Беларуси.
Польша закроет границу с Беларусью
Еще до атаки беспилотников в среду Польша объявила, что закроет границу с Беларусью в полночь 11 сентября по соображениям безопасности, связанным с масштабными военными учениями под руководством России, заявил премьер-министр Дональд Туск.
"В пятницу в Беларуси, в непосредственной близости от польской границы, начинаются российско-белорусские маневры, очень агрессивные с точки зрения военной доктрины, - заявил Туск правительству во вторник. - Поэтому по соображениям национальной безопасности мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы, в связи с маневрами "Запад" в четверг в полночь".
Президент Польши Кароль Навроцкий предупредил: "Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина".
"Ожидая, конечно, долгосрочного мира, постоянного мира, который необходим нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин готов вторгаться и в другие страны".
Литва также объявила, что усилит безопасность на границе с Беларусью и Россией.
Сообщается, что в Беларуси строится новая военная база
По сообщениям, в Беларуси строится новый военный объект, который, как предупреждают аналитики, может иметь стратегическое значение для России в ее продолжающейся войне против Украины.
По данным "Радыё Свабода", строительство началось в июне 2024 года к югу от Минска, возле деревни Павловка. Сейчас площадь объекта составляет более 2 квадратных километров.
Эксперты полагают, что в комплексе может быть размещен новый российский баллистический ракетный комплекс "Орешник".
В течение года в западной части района было расчищено более квадратного километра леса, за оборонительными стенами построено 13 складов боеприпасов размером 30 на 20 метров и три склада длиной по 100 метров.
Также были заложены фундаменты под различные другие здания, соединенные сетью дорог с твердым покрытием.
Белорусские чиновники не признали проект. Ни в официальных документах, ни в земельных кадастрах база не упоминается.
Совместное расследование украинского проекта "Радио Свобода" "Схемы", Белорусской службы Радио Свобода и эстонских изданий Delfi Estonia и Eesti Ekspress также обнаружило второй новый объект на окраине города Гомеля, менее чем в 40 км от границы с Украиной.
Журналисты считают, что это будущая военная база. Строительство здесь началось в конце 2023 года: были вырублены деревья, расчищена площадка и активно возводилась инфраструктура.
Размеры и инфраструктура объекта соответствуют существующим военным базам в Беларуси, то есть потенциально здесь может разместиться армейская бригада численностью около 3 000 человек.