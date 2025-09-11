Ожидать ли восточному блоку НАТО новых атак БПЛА? Россия и Беларусь начинают учения "Запад-2025"

По словам президента Украины, из 19 российских беспилотников, пересекших территорию Польши в ночь на среду, по крайней мере, несколько были направлены через Беларусь.

"Как минимум два российских беспилотника, которые ночью проникли на территорию Польши, использовали воздушное пространство Беларуси, - сказал Владимир Зеленский. - В общей сложности вдоль границы Украины и Беларуси перемещалось не менее нескольких десятков российских беспилотников".

В среду ПВО Украины уничтожила более 380 российских дронов различных моделей. По меньшей мере 250 из них были "Шахедами".

Киев, по словам Зеленского, сейчас выясняет типы беспилотников и подробности российской атаки и готова расширять сотрудничество с партнерами для надежной защиты неба.

Что говорят Россия и Беларусь?

Министерство обороны России заявило, что не планировало атаковать какие-либо цели в Польше во время нападения на Украину:

"Объектов на территории Польши не планировалось. Максимальная дальность действия БПЛА, используемых в ударе (по Украине), не превышает 700 км".

Москва добавила, что готова "провести консультации с министерством обороны Польши по этому вопросу".

Беларусь заявила, что беспилотники вошли в воздушное пространство Польши "случайно", после того как их навигационные системы были заглушены.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Государственном гостевом доме AP Photo

Павел Муравейко, заместитель министра обороны Беларуси, заявил, что БПЛА "сбились с пути" и что Беларусь сама сбила несколько беспилотников над своей территорией.

В видеоролике на официальном Telegram-канале Министерства обороны Беларуси Муравейко заявил, что с 11 вечера до 4 утра его собственные силы, Польша и Литва обменивались информацией по "каналам связи" о бродячих беспилотниках.

Атаки произошли за несколько дней до того, как Польша собирается закрыть границу с Беларусью из-за того, что польский премьер-министр назвал "очень агрессивными" военными учениями между Россией и Беларусью.

Что такое Zapad-2025?

"Запад" - это совместные российско-белорусские военные учения, которые проводятся в сентябре, обычно раз в четыре года. На этот раз начало учений запланировано на 12 сентября.

Впервые манёвры были организованы в 2009 году для координации и подготовки Региональной военной группировки, объединившей белорусских военных и российскую 20-ю гвардейскую общевойсковую армию Западного военного округа.

В этих учениях, как сообщается, обычно участвуют от 12 000 до 13 000 военнослужащих, хотя НАТО подвергает сомнению достоверность заявленных цифр и целей.

ФАЙЛ: Два белорусских военных вертолета летят во время военных учений, недалеко от деревни Волка, 19 сентября 2017 г. AP Photo

Однако предыдущие учения показали, что Москва и Минск разыгрывали вымышленные сценарии, которые были максимально похожи, включая реальные страны и поланы на будущее.

Например, в учениях "Запад-2017" были представлены три вымышленных государства - Весбария, Лубения и Вейшнория, которые напоминали прибалтийские страны Литву, Латвию и Эстонию и включали территории в Сувалкской щели - области, разделяющей российский эксклав Калининградская область и западную часть Беларуси.

В сентябре 2021 года - за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину - Москва заявила, что в "Западе-2021" на белорусской территории участвовали 12 800 военнослужащих.

На самом деле общая численность войск в регионе составляла около 200 000 человек. В феврале 2022 года Россия использовала силы, оставшиеся в Беларуси после окончания учений, для нападения на Украину с территории Беларуси.

Польша закроет границу с Беларусью

Еще до атаки беспилотников в среду Польша объявила, что закроет границу с Беларусью в полночь 11 сентября по соображениям безопасности, связанным с масштабными военными учениями под руководством России, заявил премьер-министр Дональд Туск.

"В пятницу в Беларуси, в непосредственной близости от польской границы, начинаются российско-белорусские маневры, очень агрессивные с точки зрения военной доктрины, - заявил Туск правительству во вторник. - Поэтому по соображениям национальной безопасности мы закроем границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы, в связи с маневрами "Запад" в четверг в полночь".

Премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время прогулки на польско-белорусской границе в Крынках, 31 августа 2025 года. AP Photo

Президент Польши Кароль Навроцкий предупредил: "Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина".

"Ожидая, конечно, долгосрочного мира, постоянного мира, который необходим нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин готов вторгаться и в другие страны".

Литва также объявила, что усилит безопасность на границе с Беларусью и Россией.

Сообщается, что в Беларуси строится новая военная база

По сообщениям, в Беларуси строится новый военный объект, который, как предупреждают аналитики, может иметь стратегическое значение для России в ее продолжающейся войне против Украины.

По данным "Радыё Свабода", строительство началось в июне 2024 года к югу от Минска, возле деревни Павловка. Сейчас площадь объекта составляет более 2 квадратных километров.

Эксперты полагают, что в комплексе может быть размещен новый российский баллистический ракетный комплекс "Орешник".

В течение года в западной части района было расчищено более квадратного километра леса, за оборонительными стенами построено 13 складов боеприпасов размером 30 на 20 метров и три склада длиной по 100 метров.

Также были заложены фундаменты под различные другие здания, соединенные сетью дорог с твердым покрытием.

FILE: Белорусский солдат встречается со своими родными после церемонии принятия присяги в городе Борисов, 12 февраля 2011 года AP Photo

Белорусские чиновники не признали проект. Ни в официальных документах, ни в земельных кадастрах база не упоминается.

Совместное расследование украинского проекта "Радио Свобода" "Схемы", Белорусской службы Радио Свобода и эстонских изданий Delfi Estonia и Eesti Ekspress также обнаружило второй новый объект на окраине города Гомеля, менее чем в 40 км от границы с Украиной.

Журналисты считают, что это будущая военная база. Строительство здесь началось в конце 2023 года: были вырублены деревья, расчищена площадка и активно возводилась инфраструктура.

Размеры и инфраструктура объекта соответствуют существующим военным базам в Беларуси, то есть потенциально здесь может разместиться армейская бригада численностью около 3 000 человек.