Видео. Протесты в Непале: армия временно отменила комендантский час

Жители устремились закупать продукты и молиться в храмах в течение четырехчасового перерыва, в то время как вооруженные солдаты патрулировали улицы, проверяли транспортные средства и помогали тем, кто оказался в затруднительном положении из-за беспорядков.

Военные взяли под контроль столицу поздно вечером во вторник после того, как полиция была перегружена, а правительственные здания и предприятия были подожжены. Премьер-министр Кхадга Прасад Оли подал в отставку, но затем сбежал из своей резиденции, оставив страну без ясного руководства. Представители протестующих встретились с военными чиновниками в среду, чтобы предложить переходное правительство, при этом некоторые поддержали бывшего главного судью Сушилу Карки на эту роль.

Но напряженность возросла, когда толпы собрались у штаб-квартиры армии, некоторые выступали против назначения Карки. Власти не объявили, когда будет возобновлен комендантский час, заявив, что их главная задача - стабилизировать город и предотвратить дальнейшее насилие, так как число жертв беспорядков растет по всей стране.