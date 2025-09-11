Кая Каллас: "Война в Украине продлится еще пару лет"

В ночь на четверг российская армия выпустила по Украине 66 дронов, 62 из которых удалось обезвредить украинской ПВО.

В Сумах частично разрушено здание учебного заведения, возник пожар.

Ударной волной повредило несколько автомашин, в расположенных рядом многоквартирных жилых домах выбиты окна, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет.

В Краматорске Донецкой области пожарные, тушившие возгорание после налета дронов, оказались под повторным ударом российских войск.

"Город массированно атаковали вражеские дроны. Возникли пожары. Во время ликвидации возгорания в админздании по пожарным нанесен повторный удар. Обломки повредили пожарную автолестницу", - сообщили в ГСЧС.

За прошедшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений. Больше всего атак со стороны армии РФ зафиксировано на Покровском направлении – 57.

Каллас: война продлится еще пару лет

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в беседе с журналистами выразила мнение, что война в Украине продлится еще не один год.

"Я думаю, вполне реально, что война продлится еще пару лет", - цитирует Каллас испанское информационное агентство EFE.

"К сожалению, мирные усилия, в том числе президента США Дональда Трампа, не принесли никаких результатов. Россия просто их игнорирует", - сказала глава европейской дипломатии.

Визит спецпредставителя президента США в Киев

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев в четверг, 11 сентября.

Украинские СМИ отмечают, что визит Келлога происходит на фоне усиленных российских ударов, в частности по столице.

Во время своего предыдущего визита в августе этого года Келлог выразил надежду, что в следующем году Украина будет отмечать День независимости уже под мирным небом.

Помощь Швеции

Швеция передаст Украине военную помощь на общую сумму 9,2 млрд крон (около 840,5 млн евро).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Швеции.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон, представляя 20-й по счету пакет военной помощи, заявил, что Стокгольм усиливает военную поддержку Украины, чтобы оказывать большее давление на Россию.

"Украина - важнейший приоритет внешней политики Швеции", - заявил министр.

Эвакуация из Константиновки

Продолжается эвакуация из города Константиновка, который находится рядом с линией фронта.

В среду в результате российского удара здесь погиб по меньшей мере один человек.

Удар по жилому дому в Константиновке, 10 сентября 2025 года

Власти пытаются вывезти людей, чтобы спасти как можно больше жизней, поскольку российские войска продолжают наращивать усилия по захвату территории.

Эвакуация 90-летней Марии Ходус из ее дома в Константиновке, 2 сентября 2025 года.

Польша закрывает воздушное пространство

Польша ввела ограничения на полеты в воздушном пространстве вдоль восточных границ с Беларусью и Украиной после инцидента с российскими беспилотниками, оказавшимися в среду над ее территорией.

Ограничения введены с 10 сентября по 9 декабря 2025 года.

Закрыла свое воздушное пространство на границе с Беларусью и Россией и Латвия.

Удар беспилотника по кораблю ЧФ РФ

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что успешно атаковали российский корабль в Черном море.

В сообщении говорится, что в момент удара судно-разведчик Черноморского флота РФ находилось вблизи бухты Новороссийска.

Беспилотник украинского производства поразил системы навигации и связи корабля.