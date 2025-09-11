В годовщину терактов 11 сентября Трамп принял участие в памятной церемонии в Пентагоне

В 24-ю годовщину терактов в США памятные мероприятия прошли в Пентагоне, у Национального мемориала 11 сентября на Манхеттене, построенного на месте башен Всемирного торгового центра, и в Шансквилле, штат Пенсильвания.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили памятную церемонию в Пентагоне в рамках общенациональных мероприятий, посвященных 24-й годовщине терактов 11 сентября, в результате которых погибли почти 3 000 человек.
Трампы посетили Пентагон в четверг утром вместе с министром обороны Питом Хегсетом и генералом Дэном Кейном, главой Объединенного комитета начальников штабов.
В ходе церемонии вслух были зачитаны имена 189 погибших.
Жертвами террористических 11 сентября 2001 года стали почти 3000 человек. Два захваченных самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, другой лайнер упал на здание Пентагона, четвертый разбился вблизи Шанксвилля, в штате Пенсильвания, так как террористам оказали сопротивление пассажиры.
Высокопоставленные чиновники, политики и родственники погибших приняли участие в мероприятиях на Ground Zero в Нью-Йорке, где когда-то стояли башни-близнецы, и на поле возле Шанксвилля.
Среди участников церемонии на Ground Zero был директор ФБР Каш Патель.
Погибшие поднимали фотографии своих близких во время минуты молчания, которая ознаменовала точное время, когда первый угнанный самолет врезался в башню WTC.
Дженнифер Нилсен, чей муж Трой погиб во время теракта, была на церемонии в футболке с его фото.
"Даже спустя 24 года у меня щемит сердце", - сказала она.
Рональд Бакка, отец которого работал пожарным и погиб во время трагедии, сказал, что ежегодный мемориал - это возможность "рассказать людям об этом дне, особенно молодому поколению, и научиться друг у друга, как быть стойкими, справляться с потерями и восстанавливаться".
Теракты 11 сентября, в результате которых погибли 2996 человек, остаются крупнейшей террористической атакой на территории США.
В этом году памятные мероприятия, которые обычно пропагандируются как день национального единства, проходят в непростое для США время.
В среду консервативный активист и сторонник Трампа Чарли Кирк был застрелен в штате Юта. Убийца до сих пор на свободе, правоохранительные органы США пытаются установить его местонахождение.
Представители всего политического спектра осудили убийство.
Выступая в Пентагоне, Трамп высоко отозвался о Кирке, пообещав, что наградит его Президентской медалью свободы посмертно.