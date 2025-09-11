Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В годовщину терактов 11 сентября Трамп принял участие в памятной церемонии в Пентагоне

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Пентагоне.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Пентагоне. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В 24-ю годовщину терактов в США памятные мероприятия прошли в Пентагоне, у Национального мемориала 11 сентября на Манхеттене, построенного на месте башен Всемирного торгового центра, и в Шансквилле, штат Пенсильвания.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили памятную церемонию в Пентагоне в рамках общенациональных мероприятий, посвященных 24-й годовщине терактов 11 сентября, в результате которых погибли почти 3 000 человек.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Трампы посетили Пентагон в четверг утром вместе с министром обороны Питом Хегсетом и генералом Дэном Кейном, главой Объединенного комитета начальников штабов.

В ходе церемонии вслух были зачитаны имена 189 погибших.

Жертвами террористических 11 сентября 2001 года стали почти 3000 человек. Два захваченных самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, другой лайнер упал на здание Пентагона, четвертый разбился вблизи Шанксвилля, в штате Пенсильвания, так как террористам оказали сопротивление пассажиры.

Высокопоставленные чиновники, политики и родственники погибших приняли участие в мероприятиях на Ground Zero в Нью-Йорке, где когда-то стояли башни-близнецы, и на поле возле Шанксвилля.

Среди участников церемонии на Ground Zero был директор ФБР Каш Патель.

Цветы на мемориале 9/11
Цветы на мемориале 9/11 AP Photo

Погибшие поднимали фотографии своих близких во время минуты молчания, которая ознаменовала точное время, когда первый угнанный самолет врезался в башню WTC.

Дженнифер Нилсен, чей муж Трой погиб во время теракта, была на церемонии в футболке с его фото.

"Даже спустя 24 года у меня щемит сердце", - сказала она.

Рональд Бакка, отец которого работал пожарным и погиб во время трагедии, сказал, что ежегодный мемориал - это возможность "рассказать людям об этом дне, особенно молодому поколению, и научиться друг у друга, как быть стойкими, справляться с потерями и восстанавливаться".

Теракты 11 сентября, в результате которых погибли 2996 человек, остаются крупнейшей террористической атакой на территории США.

В этом году памятные мероприятия, которые обычно пропагандируются как день национального единства, проходят в непростое для США время.

В среду консервативный активист и сторонник Трампа Чарли Кирк был застрелен в штате Юта. Убийца до сих пор на свободе, правоохранительные органы США пытаются установить его местонахождение.

Представители всего политического спектра осудили убийство.

Выступая в Пентагоне, Трамп высоко отозвался о Кирке, пообещав, что наградит его Президентской медалью свободы посмертно.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

