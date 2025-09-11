В годовщину терактов 11 сентября Трамп принял участие в памятной церемонии в Пентагоне

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили памятную церемонию в Пентагоне в рамках общенациональных мероприятий, посвященных 24-й годовщине терактов 11 сентября, в результате которых погибли почти 3 000 человек.

Трампы посетили Пентагон в четверг утром вместе с министром обороны Питом Хегсетом и генералом Дэном Кейном, главой Объединенного комитета начальников штабов.

В ходе церемонии вслух были зачитаны имена 189 погибших.

Жертвами террористических 11 сентября 2001 года стали почти 3000 человек. Два захваченных самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, другой лайнер упал на здание Пентагона, четвертый разбился вблизи Шанксвилля, в штате Пенсильвания, так как террористам оказали сопротивление пассажиры.

Высокопоставленные чиновники, политики и родственники погибших приняли участие в мероприятиях на Ground Zero в Нью-Йорке, где когда-то стояли башни-близнецы, и на поле возле Шанксвилля.

Среди участников церемонии на Ground Zero был директор ФБР Каш Патель.

Цветы на мемориале 9/11 AP Photo

Погибшие поднимали фотографии своих близких во время минуты молчания, которая ознаменовала точное время, когда первый угнанный самолет врезался в башню WTC.

Дженнифер Нилсен, чей муж Трой погиб во время теракта, была на церемонии в футболке с его фото.

"Даже спустя 24 года у меня щемит сердце", - сказала она.

Рональд Бакка, отец которого работал пожарным и погиб во время трагедии, сказал, что ежегодный мемориал - это возможность "рассказать людям об этом дне, особенно молодому поколению, и научиться друг у друга, как быть стойкими, справляться с потерями и восстанавливаться".

Теракты 11 сентября, в результате которых погибли 2996 человек, остаются крупнейшей террористической атакой на территории США.

В этом году памятные мероприятия, которые обычно пропагандируются как день национального единства, проходят в непростое для США время.

В среду консервативный активист и сторонник Трампа Чарли Кирк был застрелен в штате Юта. Убийца до сих пор на свободе, правоохранительные органы США пытаются установить его местонахождение.

Представители всего политического спектра осудили убийство.

Выступая в Пентагоне, Трамп высоко отозвался о Кирке, пообещав, что наградит его Президентской медалью свободы посмертно.