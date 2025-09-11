Сектор Газа сообщает о новых массовых жертвах

Дым поднимается от бомбардировки израильской армии в Хан-Юнисе, центральный сектор Газа, четверг, 11 сентября 2025 г. Авторское право  Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
По меньшей мере 72 палестинца убиты в результате израильских атак в секторе Газа, сообщает министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАС.

Свыше 70 палестинцев погибли и 356 получили ранения в результате израильских атак за последние сутки, сообщает министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС. Телеканал "Аль-Джазира" уточняет, что к вечеру четверга перечень погибших увеличился еще на 39 человек. Подтверждений этой информации из независимых источников нет.

Израиль проводит расширенную операцию в палестинском анклаве, которая, по замыслу правительства, должна позволить полностью взять под контроль город Газа и разгромить группировку ХАМАС, которая признана террористической в США и ЕС.

ЦАХАЛ призвал жителей Газы как можно быстрее эвакуироваться на юг - в специальные гуманитарные зоны.

Палестинцы, покинувшие город Газа, прибывают в Муваси, район, который Израиль объявил безопасной зоной, в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, среда, 10 сентября 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

По подсчетам командования, общее число выехавших из Газы за последние недели составило около 200 000 человек - примерно пятая часть населения города.

Накануне группа Amnesty International призвала Израиль "немедленно отменить" приказ о массовом переселении, назвав его «жестоким» и «незаконным», и предупредила, что он "еще больше усугубляет геноцидальные условия жизни", которые Израиль навязывает палестинцам.

Перемещенные палестинцы в палаточном лагере в Муваси, 10 сентября 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

В ожидании эвакуации мирных жителей из Газы израильские военные сообщили в пресс-релизе, что их войска "завершили оперативную деятельность в Хан-Юнисе" и ликвидировали маршруты туннелей, проложенных ХАМАС.

Дополнительные источники • AP

