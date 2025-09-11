В Беларуси освободили 52 заключенных. Ветеран оппозиции Статкевич отказался покидать страну

Беларусь освободила 52 заключенных, которые сейчас находятся на территории Литвы, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. В их числе - представители белорусской оппозиции, журналисты, участники акций протеста и иностранные граждане.

На экстренной пресс-конференции в четверг Науседа подтвердил, что министр иностранных дел Кястутис Будрис принял группу на границе.

Среди 14 освобожденных иностранцев было шесть литовцев, сообщает пресс-служба белорусского президента, а остальные иностранные граждане были из Франции, Германии, Польши и Великобритании.

Власти Беларуси освободили группу заключенных через месяц после того, как президент США Дональд Трамп поговорил с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко, призвав его освободить больше политзаключенных. Пресс-секретарь президента Беларуси сообщила, что Лукашенко помиловал заключенных.

Ветеран белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покинуть Беларусь.

В своем сообщении в социальных сетях Науседа поблагодарил Трампа за поддержку, сказав, что 52 человека - это "очень много" людей, которых нужно было освободить. Он отметил, что они оставили позади "колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх".

"Однако более 1000 политических заключенных все еще остаются в белорусских тюрьмах, и мы не можем остановиться, пока они не увидят свободу!" - добавил литовский президент.

В четверг в Минске посланник президента США Джон Коул провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Лукашенко, который является близким союзником президента России Владимира Путина, похоже, пытается наладить отношения с США с помощью освобождения заключенных.

С июля 2024 года белорусские власти освободили из тюрем около 300 человек, в том числе диссидента Сергея Тихановского, мужа изгнанного лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Ему было разрешено покинуть страну в июне вместе с 13 другими людьми, вскоре после редкого визита в Беларусь высокопоставленного посланника США.

Беларусь, страна с населением около 9,5 миллионов человек, находится под властью Лукашенко уже более трех десятилетий.

Лукашенко обвиняют в фальсификации президентские выборы в августе 2020 года, в стране тогда прошли крупнейшие в истории протесты. Тысячи демонстрантов были задержаны в ходе последовавших за этим репрессий.

В январе Лукашенко одержал еще одну спорную победу на выборах, что означает продление его правления на седьмой срок.