Депутаты вновь выдвигают вотум недоверия фон дер Ляйен. Ею недовольны на разных флангах

Сразу два парламентских фланга - "Патриоты за Европу", объединяющие большую часть ультраправых и популистских партий, а также европейские левые добиваются отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен путем вотума недоверия.

Группы выступили каждая со своей инициативой буквально через несколько часов после того, как фон дер Ляйен зачитала программный доклад "О положении дел в ЕС". Если запросы депутатов признают приемлемыми, то президенту Еврокомиссии, возможно, придется совсем скоро вновь предстать перед парламентом, который уже собирался по аналогичному вопросу в июле.

Правый фланг обвиняет фон дер Ляйен "в постоянных провалах" и "слабости" и недостатке прозрачности, а также резко критикуют соглашения о свободной торговле с Меркосур и США, заключенные Брюсселем.

Левые также против проводимой Еврокомиссией торговой политики, но главной претензией называют ее "бездействие" на фоне войны Израиля в секторе Газы.

По регламенту, любая парламентская группа может подать предложение о вотуме недоверия, собрав 72 подписи не раньше, чем через два месяца после предыдущего голосования; в противном случае потребуются 144 подписи.

Солидарность левых и ультраправых возможна?

Чтобы продемонстрировать вотум недоверия и добиться отставки Еврокомиссии, необходимо набрать как минимум две трети голосов, представляющих большинство всех евродепутатов. Такой высокий порог делает маловероятным успех голосования. В июле парламент отклонил предложение о недоверии фон дер Ляйен, выдвинутое некоторыми консерваторами - при 175 голосах "за", 360 "против" и 18 воздержавшихся.

С учетом этого, отмечают наблюдатели, левым и ультраправым, вероятно, придется объединить усилия, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. Однако сопредседатели "Левых" Манон Обри и Мартин Ширдеван на пресс-конференции в четверг дали понять, что не поддержат предложение "Патриотов", хотя и те, и и другие критикуют торговую политику фон дер Ляйен.

А глава "Патриотов за Европу" Жордан Барделла не исключил возможности протянуть руку помощи левым. "Я ненавижу сектантство", - сказал он, пояснив, что его партия, "Национальное объединение", не возражает против голосования за тексты, исходящие от других политических семей, если они согласны с их содержанием.

Однако ему еще предстоит выяснить, поддержат ли ультраправые левых в вопросе палестино-израильского конфликта.