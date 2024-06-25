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Малага принимает меры для сокращения притока туристов

Рост цен на жильё из-за туризма отмечают по всей Испании
Рост цен на жильё из-за туризма отмечают по всей Испании Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Испанская малага ограничивает выдачу лицензий частным гостиницам

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Власти испанской Малаги решили ограничить выдачу новых лицензий на жильё, пригодное для туристов. Теперь гостей города можно будет принимать лишь в апартаментах, имеющих отдельный вход. Таким образом мэрия намерена сдержать стремительный рост цен на жилплощадь, который отмечают уже несколько лет подряд.

«Это типичная джентрификация. Кажется, будто мы в Берлине, Барселоне или Нью-Йорке: те же самые похожие друг на друга кварталы, тот же рост цен и фонды-стервятники, которые стоят за всем этим».

Местные жители возмущены тем, что не могут найти доступное жильё в родном городе, и сами туристы жалуются, что с каждым сезоном отдых в Малаге становится всё дороже.

«Даже с хорошей средней зарплатой в Малаге не получится жить и снимать квартиру. Миссия невыполнима».

Уже действующих частных гостиниц новые меры пока не касаются. Мэрия разрабатывает комплексный план по снижению стоимости жилья и сокращению притока туристов.

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