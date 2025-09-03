США помогают Венгрии в области защиты животных

РЕКЛАМА

Представители Общества защиты животных США подписали с венгерским правительством соглашение о сотрудничестве.

Американская неправительственная организация — известная также как «Гуманное общество Соединённых Штатов» — крупнейшая в своём роде. Она уже полтора века занимается спасением и защитой животных по всему миру. Её международное отделение выдаёт сертификаты благополучия животных зоопаркам, фермерам и киностудиям.

По мнению представителей венгерского правительства, соглашение стало свидетельством того, что прогресс Венгрии в области защиты животных признан на международном уровне.

Кашьяп Чокси, вице-президент «Гуманное общество Соединённых Штатов»:

«Соглашение о сотрудничестве — это первый шаг к совместной работе между Обществом защиты животных США и различными заинтересованными сторонами и партнёрами в Венгрии, будь то зоопарки, аквариумы, будь то фермерский сектор, киностудии, телестудии и так далее».

Это соглашение — первое, которое американская организация заключила с европейской страной. Стороны рассматривают договор не как политический акт, а как научное сотрудничество.

Сильвия Веттер, председатель попечительского совета фонда «Наше общее дело — защита животных»:

«Ежегодно организация поддерживает благополучие около 1,5 миллиарда животных. Это потрясающий опыт работы как с животными-компаньонами, так и с дикими животными, поскольку у них также есть инициативы по охране природы».

«Гуманное общество Соединённых Штатов» работает почти в 60 странах. Одна из самых известных его инициатив — пометка «ни одно животное не пострадало» в титрах кинофильмов. Венгерские зоозащитники надеются, что сотрудничество с США позволит им не только следить за ситуацией в области прав животных, но и влиять на неё.