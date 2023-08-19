Китайская Evergrande подала в США заявление о банкротстве

Вторая по величине китайская девелоперская компания испытывает трудности с 2021 года. Ее долги составляют более 300 млрд долларов

Второй (когда-то первый) по величине китайский застройщик "Evergrande" подал заявление о банкротстве в США. Этот шаг должен защитить американские активы компании от кредиторов, пока она работает над сделкой по реструктуризации в других странах. По данным ряда СМИ, у Evergrande один из крупнейших (негосударственных) долгов в мире.

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Evergrande испытывает финансовые проблемы с сентября 2021 года. В декабре того же года компания пережила технический дефолт после двух подряд невыплат по займам. Тогда ее долг оценивался в $305 млрд, и девелоперу пришлось продать некоторые активы из-за угрозы банкротства. В апреле 2023-го Evergrande договорилась с группой иностранных кредиторов о реструктуризации долга. Общие убытки девелопера в 2021–2022 годах составили $81 млрд.

Звучат опасения, что крах такого гиганта вызовет эффект домино и погубит большую часть жилищного сектора Китая, который может составлять около 30% экономики страны и отвечает за 25% ее роста. Некоторые западные аналитики сравнивают ситуацию с "Lehman Brothers", чей "мыльный пузырь" спровоцировал глобальный кризис 2008 года.

Другие считают, что жилищный сектор Китая достаточно изолирован от остального мира и не окажет на него столь сильного влияния. Кроме того, есть вероятность, что Пекин вмешается в ситуацию и спасет эту огромную компанию (или, по крайней мере, попытается смягчить удар).

Но в любом случае Evergrande - не первая (пока только самая крупная) китайская девелоперская компания, потерпевшая неудачу. Всего несколько дней назад гигант недвижимости Country Garden просрочил выплаты по облигациям и предупредил о многомиллиардных убытках, в результате чего его акции упали. История с Evergrande свидетельствует о глубоких и серьезных структурных проблемах в одном из основных секторов мировой экономики №2, и проблемы такого масштаба, безусловно, будут иметь пусть даже косвенные, но глобальные последствия.

С конца 1990-х годов жилищный сектор Китая переживал бум и процветание, но несколько лет назад стали поступать тревожные сигналы о том, что этот пузырь может лопнуть. Рост экономики страны в целом замедлился, правительство во многих случаях вынужденно ограничивало арендную плату в крупных городах (чтобы сохранить доступность квартир для широких слоев населения). Все это не исключает ошибок и коррупции со стороны руководства компании.