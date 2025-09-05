В пятницу Европейская комиссия дистанцировалась от комментариев, сделанных исполнительным вице-президентом Терезой Рибера в университете во Франции. Выступая перед студентами, Рибера обвинила Израиль в совершении геноцида в секторе Газа.

Она также обвинила Европу в неспособности убедить Израиль прекратить военные действия в анклаве, которые привели к разрушению большей части сектора.

"Геноцид в Газе обнажает неспособность Европы действовать и выступать единым фронтом, даже когда протесты распространяются по европейским городам, а 14 членов Совета Безопасности ООН призывают к немедленному прекращению огня", - сказала она, выступая в четверг в Sciences Po.

Испанская социалистка остается в Брюсселе одним из самых ярых критиков военной операции Израиля в Газе, но выступление в четверг стало первым случаем, когда она использовала термин "геноцид" публично.

Ее высказывания были раскритикованы израильским правительством, которое назвало ее "рупором группировки ХАМАС".

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода Тереза Рибера в Пекине, 14 июля 2025 года AP Photo

На пресс-конференции в Брюсселе в пятницу представители ЕС дали понять, что не согласны с комментариями Риберы.

"Не Еврокомиссия должна выносить решение по этому вопросу и определению, а суды, и никакого решения Коллегии [комиссаров] по этому вопросу не было", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

На вопрос журналиста, согласны ли в Брюсселе с позицией Риберы, Пиньо ответила: "Позиции Еврокомиссии по этому вопросу нет".

Ануар Эль-Ануни, пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что "полностью поддерживает" комментарии Пиньо в своем ответе журналистам.

"Что касается самого определения, то установление факта совершения международных преступлений, включая геноцид, является компетенцией национальных судов, а также международных судов и трибуналов, которые могут иметь юрисдикцию, и юридическая квалификация такого деяния, акта геноцида, требует надлежащего установления фактов и вывода закона", - сказал он.

Последствия авиаудара израильской армии по городу Газа, 5 сентября 2025 года AP Photo

Комментарии Риберы прозвучали на той же неделе, когда крупнейшая профессиональная организация ученых, изучающих геноцид, заявила, что действия Израиля в Газе подходят под это определение.

Заявление Международной ассоциации исследователей геноцида, насчитывающей около 500 членов по всему миру, может послужить дальнейшей изоляции Израиля в мировом общественном мнении и пополнить и без того растущее число организаций, которые используют этот термин для обозначения действий Тель-Авива в Газе.

"Политика и действия Израиля в Газе отвечают юридическому определению геноцида", - говорится в заявлении НПО.

Организация обвинила Израиль в преступлениях, включая "неизбирательные и преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру" в Газе, и призвала "немедленно прекратить все действия, которые представляют собой геноцид, военные преступления и преступления против человечности в Газе".

Израиль отверг эти обвинения и назвал резолюцию "позором для юридической профессии".

Геноцид был кодифицирован в конвенции 1948 года, разработанной после Холокоста и определяющей его как действия, "совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу".

Разрушения, вызванные израильским воздушным и наземным наступлением в Джебалии, 16 февраля 2025 года AP Photo

ООН и многие западные страны заявили, что только суд может вынести решение о том, было ли совершено преступление.

Война в Газе началась после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года боевики. Жертвами этого нападения стали около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями.

ХАМАС захватил в заложники 251 человека, и в настоящее время удерживает 50, из которых 20, как предполагается, живы. Последующее израильское наступление привело к гибели более 64 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.