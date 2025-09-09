На видеозаписях, размещенных в социальных сетях Глобальной флотилии "Сумуд", показан момент, когда ее головное судно "Семейная лодка" было поражено сверху светящимся летающим объектом, который, как сообщается, упал на спасательные жилеты, находившиеся на борту. Никто из членов экипажа не пострадал.
Как сообщается, беспилотник поразил ведущее судно Глобальной флотилии "Сумуд" (ГФС) в тунисском порту перед его отправлением в Газу, заявили организаторы флотилии.
Судно под португальским флагом, известное как "Семейная лодка", перевозило гуманитарную помощь и активистов, в том числе климатическую активистку Грету Тунберг. Конвой, направленный на прорыв израильской блокады страдающего от голода сектора Газа, прибыл в тунисский порт Сиди-Бу-Саид в воскресенье.
Власти Туниса опровергли заявления о том, что по судну ударил беспилотник, и утверждают, что пожар возник на самом судне, сообщает ряд информационных агентств.
Однако на видео, опубликованных в социальных сетях ГФС, видно, как светящийся летающий объект поражает судно сверху.
По словам организаторов, огненный снаряд повредил спасательные жилеты на борту. Все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.
Удар произошел около полуночи, когда один из членов экипажа вел прямую трансляцию. После удара было слышно, как члены экипажа кричат о помощи, на борту поднялся дым.
"Огнем были повреждены главная палуба и складские помещения под палубой", - говорится в заявлении ГФС.
"Акты агрессии, направленные на запугивание и срыв нашей миссии, не остановят нас. Наша мирная миссия по снятию блокады Газы и солидарности с ее народом продолжается с решимостью и полной отдачей", - говорится в заявлении.
"Если подтвердится, что это атака беспилотника, это будет нападением, агрессией против Туниса и тунисского суверенитета", - заявила в видеозаписи специальный докладчик ООН Франческа Альбанезе, которая находилась в порту.
"Конечно, это нужно проверить, но есть история нападений на флотилию, есть текущие заявления против флотилии, угрожающие флотилии, из Израиля", - добавила она.
В июле невооруженная флотилия "Свобода" была незаконно захвачена израильскими силами в международных водах, когда она направлялась с грузом жизненно важных вещей в Газу.
После инцидента толпа сторонников собралась в порту на акцию протеста.
Цель гражданской Глобальной флотилии "Сумуд" - прорвать израильскую блокаду Газы и доставить помощь в страдающий от голода сектор. В состав конвоя входят около 50 судов, активисты из 44 стран. На прошлой неделе десятки судов вышли из порта Барселоны и присоединились к другому конвою в итальянской Генуе. После нескольких задержек конвой прибыл в тунисские воды в воскресенье и, как ожидается, отправится в Газу в среду.
Инцидент произошел за несколько часов до того, как Израиль призвал к полной эвакуации города Газа на севере анклава в связи с расширением военной операции.
Израильская кампания интенсивных бомбардировок сектора Газа началась после того, как 7 октября 2023 года боевики, возглавляемые ХАМАС, атаковали юг Израиля, убив около 1200 человек, многие из которых были мирными жителями.
Боевики ХАМАС взяли в заложники 251 человека и в настоящее время удерживают 50 человек, из которых 20, предположительно, живы. Последующее израильское наступление привело к гибели более 64 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.
Большая часть территории Газы была сровнена с землей, а большинство из более чем 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. В прошлом месяце ООН объявила, что в городе Газа наступил голод, и ожидает, что к концу этого месяца он распространится на Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.