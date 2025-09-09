РЕКЛАМА

Как сообщается, беспилотник поразил ведущее судно Глобальной флотилии "Сумуд" (ГФС) в тунисском порту перед его отправлением в Газу, заявили организаторы флотилии.

Судно под португальским флагом, известное как "Семейная лодка", перевозило гуманитарную помощь и активистов, в том числе климатическую активистку Грету Тунберг. Конвой, направленный на прорыв израильской блокады страдающего от голода сектора Газа, прибыл в тунисский порт Сиди-Бу-Саид в воскресенье.

Власти Туниса опровергли заявления о том, что по судну ударил беспилотник, и утверждают, что пожар возник на самом судне, сообщает ряд информационных агентств.

Однако на видео, опубликованных в социальных сетях ГФС, видно, как светящийся летающий объект поражает судно сверху.

По словам организаторов, огненный снаряд повредил спасательные жилеты на борту. Все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.

Удар произошел около полуночи, когда один из членов экипажа вел прямую трансляцию. После удара было слышно, как члены экипажа кричат о помощи, на борту поднялся дым.

"Огнем были повреждены главная палуба и складские помещения под палубой", - говорится в заявлении ГФС.

"Акты агрессии, направленные на запугивание и срыв нашей миссии, не остановят нас. Наша мирная миссия по снятию блокады Газы и солидарности с ее народом продолжается с решимостью и полной отдачей", - говорится в заявлении.

"Если подтвердится, что это атака беспилотника, это будет нападением, агрессией против Туниса и тунисского суверенитета", - заявила в видеозаписи специальный докладчик ООН Франческа Альбанезе, которая находилась в порту.

"Конечно, это нужно проверить, но есть история нападений на флотилию, есть текущие заявления против флотилии, угрожающие флотилии, из Израиля", - добавила она.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг и немецкая активистка Ясемин Акар приветствуют тунисцев во время прибытия флотилии Global Sumud в порт Сиди-Бу-Саид, 7 сентября 2025 г. AP Photo

В июле невооруженная флотилия "Свобода" была незаконно захвачена израильскими силами в международных водах, когда она направлялась с грузом жизненно важных вещей в Газу.

После инцидента толпа сторонников собралась в порту на акцию протеста.

Цель гражданской Глобальной флотилии "Сумуд" - прорвать израильскую блокаду Газы и доставить помощь в страдающий от голода сектор. В состав конвоя входят около 50 судов, активисты из 44 стран. На прошлой неделе десятки судов вышли из порта Барселоны и присоединились к другому конвою в итальянской Генуе. После нескольких задержек конвой прибыл в тунисские воды в воскресенье и, как ожидается, отправится в Газу в среду.

Инцидент произошел за несколько часов до того, как Израиль призвал к полной эвакуации города Газа на севере анклава в связи с расширением военной операции.

Израильская кампания интенсивных бомбардировок сектора Газа началась после того, как 7 октября 2023 года боевики, возглавляемые ХАМАС, атаковали юг Израиля, убив около 1200 человек, многие из которых были мирными жителями.

Боевики ХАМАС взяли в заложники 251 человека и в настоящее время удерживают 50 человек, из которых 20, предположительно, живы. Последующее израильское наступление привело к гибели более 64 000 палестинцев, в основном женщин и детей, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.

Большая часть территории Газы была сровнена с землей, а большинство из более чем 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. В прошлом месяце ООН объявила, что в городе Газа наступил голод, и ожидает, что к концу этого месяца он распространится на Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.