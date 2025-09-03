Военный парад в Пекине: Си Цзиньпин заявил о мире и показал новую межконтинентальную ракету

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на военном парадом по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, заявил в среду, что сегодня человечество должно выбирать между миром и войной, между диалогом и конфронтацией.

Китайский лидер выразил признательность жертвам и скорбь по храбрым солдатам, отдавшим свои жизни за страну. Он также призвал искоренить корни войны, чтобы не допустить повторения истории.

Китай продемонстрировал стратегическую ядерную ракету

На параде был продемонстрирован ракетный арсенал Пекина, современные истребители и другая военная техника.

Впервые была публично показана межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, а также были представлены ракеты комплексов дальнобойных стратегических систем, действующих на суше, в море и в воздухе.

Новый тип межконтинентальной стратегической ракеты с жидким топливом DF-5C имеет предполагаемую дальность более 20 000 километров и обладает преимуществами в проникновении через системы обороны и точности, сообщает китайское издание Global Times.

Китайские военные продемонстрировали три новых типа межконтинентальных баллистических ракет с ядерным потенциалом: Dong Feng-61, Dong Feng-31BJ и Dong Feng-5C. Новая система JL-1 Пекина дополняет эти новые системы, став первой в стране ядерной ракетой воздушного базирования.

Новая гиперзвуковая ракета YJ-15 была также впервые продемонстрирована во время парада. Ракеты серии YJ (или Ying Ji, "атака орла") могут запускаться с кораблей или самолетов и предназначены для пробивания корпусов крупных судов, нанося значительный ущерб при ударе.

Пекин также представил свой новый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат (XLUUV) с флагманским AJX002. Морской дрон имеет длину чуть более 18 метров и предназначен для работы в режиме стелс. Он пополняет и без того хорошо развитый флот XLUUV Китая, который насчитывает не менее пяти различных типов систем, и еще больше укрепляет доминирование Китая в сфере морских дронов.

Парад также ознаменовал дебют первой китайской системы противоракетной обороны HQ-29. Эта ракета способна одним ударом сбивать иностранные спутники, что еще больше подчеркивает господство страны в воздушном пространстве.

Государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что армия Китая впервые представила комплекс систем ядерной триады - на суше, в море и в воздухе.

Вместе с Си на параде присутствовали президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Они поднялись в укромное место на смотровой площадке с видом на площадь Тяньаньмэнь, чтобы понаблюдать за церемонией.

Вскоре после начала парада президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth, чтобы поделиться собственным мнением по этому поводу.

"Главный вопрос, на который предстоит ответить, - упомянет ли президент Китая Си об огромном количестве поддержки и "крови", которую Соединенные Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему обеспечить СВОБОДУ от очень недружелюбного иностранного захватчика", - задался вопросом Трамп.

"Многие американцы погибли в стремлении Китая к Победе и Славе. Я надеюсь, что их по праву чтят и помнят за их храбрость и самопожертвование!"

Лидеры Китая, КНДР и России на параде в Пекине Sergei Bobylev/Sputnik

Си в своем обращении не упомянул Соединенные Штаты напрямую, но выразил благодарность иностранным государствам, которые помогли Китаю противостоять японскому вторжению во время Второй мировой войны.

"Пусть у президента Си и замечательного народа Китая будет великий и продолжительный день празднования. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые замышляют против Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в конце своего сообщения.

Пекин пока никак не прокомментировал высказывания президента США.

Внутри страны празднование годовщины - это способ показать, как далеко продвинулся Китай. Пекин был одним из главных фронтов войны, и этот факт часто упускают из виду, когда рассказывают о борьбе за Европу и военно-морских сражениях США в Тихом океане. Японское вторжение перед войной и сам конфликт унесли жизни миллионов китайцев.

Военный парад - это еще и демонстрация силы, призванная усилить поддержку коммунистической партии и ее лидера Си, а также способ представить себя в качестве глобальной альтернативы послевоенной эпохе, в которой доминировали США.

Церемония началась с 80-пушечного артиллерийского салюта в честь 80-летия со дня окончания войны. Затем прозвучал национальный гимн - "Марш добровольцев", песня, написанная в 1935 году в первые годы сопротивления японским войскам.

Комментируя встречи Путина в Китае, президент Украины Владимир Зеленский заявил, "что наглость россиян продолжает расти – они все чаще атакуют Украину средь бела дня с помощью десятков ударных дронов".

"В эти дни в Китае Путин продолжает рассказывать свои сказки – как будто он не несет ответственности за войну. Как будто кто-то всегда "заставляет" его – сражаться, убивать, загонять детей в убежища, посылать тысячи людей штурмовать наши позиции. И теперь мы видим очередное наращивание российских сил в некоторых секторах фронта. Единственное, к чему он отказывается быть «вынужденным», – это мир", - сказал Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "разочарован Путиным" и что он "сделает что-то, чтобы помочь людям жить", так как "погибают тысячи людей".

Переговоры Путина и Ким Чен Ына

После парада Путин отправился на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в которых также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель российско-корейской межправкомиссии Александр Козлов.

Перед началом встречи Путин заявил, что военные КНДР принимали участие в боевых действиях в Курской области "по инициативе Ким Чен Ына". При этом в самом начале Кремль отрицал участие северокорейских солдат в военной агрессии против Украины.

"Я хочу сказать, что никакие заговоры против США никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров РФ, КНР и КНДР не было", - прокомментировал заявление Трампа Ушаков. "Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил: "Будем надеяться, что речь шла в каком-то переносном смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строит. Отношение России с партнерами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народной Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, таких как ШОС, БРИКС и другие, осуществляются во благо, а не против кого-то".