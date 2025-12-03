Макрон отправился в Пекин, чтобы сократить дефицит торгового баланса и остановить войну в Украине

Не менее шести министров и 35 лидеров бизнеса сопровождают Эммануэля Макрона во время его четвертого государственного визита в Китай. Французский президент отправился в КНР с трехдневным визитом.

В четверг президент Франции встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Дефицит торгового баланса и война в Украине - главные темы в повестке переговоров.

"Мы хотим, чтобы (...) Европу уважали как главного партнера Китая", - заявили в Елисейском дворце.

В 2024 году, по данным Министерства экономики Франции, на долю ЕС приходилось 10% китайского импорта, что меньше показателя стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), но больше США (6%).

Китай экспортирует 14% своей продукции в ЕС (15% в США и 16% в страны АСЕАН).

ЕС - крупнейший торговый партнер Китая, но, как отмечает Le Figaro, дефицит торгового баланса огромен - более 300 миллиардов в пользу Китая.

В ходе своего трехдневного визита Эммануэль Макрон надеется договориться о заключении новых контрактов и соглашений, чтобы сократить этот дисбаланс.

На дипломатическом фронте Эммануэль Макрон надеется уговорить Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы убедить Россию согласиться на прекращение огня в Украине.

"Китай может сыграть решающую роль в направлении России Владимира Путина принять правильное решение", - сказал в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Хотя Китай регулярно призывает к мирным переговорам, он ни разу не осудил Москву за вторжение на Украину и заявляет о своем нейтралитете в этом вопросе.

Страны Запада обвиняют КНР в поддержке России путем поставок ей комплектующих для ее оборонной промышленности.

Эммануэль Макрон также затронет тему прав человека в Китае, отметили в Елисейском дворце.

В последний день визита, 5 декабря, Макрон посетит город Чэнду в провинции Сычуань, где располагается центр по разведению больших панд. В конце ноября туда из Франции вернулись два бамбуковых медведя, которые с 2012 года жили "на правах аренды" во французском зоопарке Боваль. Представитель Китая в Париже уже пообещал, что КНР отправит в зоопарк другую пару панд на замену.