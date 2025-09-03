Путин поблагодарил Кима за отправку северокорейских войск на войну с Украиной

Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обнимаются после встречи в государственном гостевом доме "Дяоюйтай" в Пекине, 3 сентября 2025 года.
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обнимаются после встречи в государственном гостевом доме "Дяоюйтай" в Пекине, 3 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan
Опубликовано
Лидеры РФ и Северной Кореи провели в среду двустороннюю встречу в Пекине. Путин поблагодарил Кима за оказанную военную поддержку. Глава Северной Кореи назвал помощь России "братским долгом".

Президент Владимир Путин поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за отправку войск КНДР на войну против Украины.

Российский и северокорейский лидеры провели встречу в Пекине по завершении военного парада, который прошел в китайской столице по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Путин попросил Кима передать "самые теплые слова благодарности всему народу КНДР" и высоко оценил мужество военнослужащих, которых Пхеньян направил РФ в качестве помощи в войне против Украины.

Лидеры РФ, КНР, КНДР и Пакистана Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Шахбаз Шариф в Пекине, Китай
Лидеры РФ, КНР, КНДР и Пакистана Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Шахбаз Шариф в Пекине, Китай AP Photo

"Мы никогда не забудем тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих", - сказал Путин лидеру Северной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян направил в Россию около 15 тысяч военнослужащих. Многие из них были убиты и ранены во время боев в Курской области РФ.

Эксперты полагают, что в обмен на военную поддержку Москва отправляла Пхеньяну различное оборудование и нефть.

Лидер Северной Кореи, только в апреле публично признавший, что отправлял своих солдат в РФ, также пообещал предоставить строителей для восстановления городов и сел, разрушенных в результате боевых действий Курской области.

На встрече в Пекине Ким заявил, что российско-северокорейские отношения "продвигаются по всем направлениям".

"Если я что-то могу или должен сделать для вас и российского народа, сочту это своим братским долгом", - сказал Ким Путину.

Против России и Северной Кореи введен целый ряд международных санкций. В отношении Москвы - из-за полномасштабного вторжения в Украину, против Пхеньяна - из-за его ядерной программы.

Военный парад в Пекине, 3 сентября 2025 года
Военный парад в Пекине, 3 сентября 2025 года AP Photo

Президент США Дональд Трамп отреагировал на состоявшийся в Пекине парад в своей соцсети TruthSocial.

"Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он, обращаясь к председателю КНР.

В Кремле выразили надежду, что слова Трампа про "заговор против США" были иронией.

