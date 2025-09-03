Путин поблагодарил Кима за отправку северокорейских войск на войну с Украиной

РЕКЛАМА

Президент Владимир Путин поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за отправку войск КНДР на войну против Украины.

Российский и северокорейский лидеры провели встречу в Пекине по завершении военного парада, который прошел в китайской столице по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Путин попросил Кима передать "самые теплые слова благодарности всему народу КНДР" и высоко оценил мужество военнослужащих, которых Пхеньян направил РФ в качестве помощи в войне против Украины.

Лидеры РФ, КНР, КНДР и Пакистана Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Шахбаз Шариф в Пекине, Китай AP Photo

"Мы никогда не забудем тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих", - сказал Путин лидеру Северной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян направил в Россию около 15 тысяч военнослужащих. Многие из них были убиты и ранены во время боев в Курской области РФ.

Эксперты полагают, что в обмен на военную поддержку Москва отправляла Пхеньяну различное оборудование и нефть.

Лидер Северной Кореи, только в апреле публично признавший, что отправлял своих солдат в РФ, также пообещал предоставить строителей для восстановления городов и сел, разрушенных в результате боевых действий Курской области.

На встрече в Пекине Ким заявил, что российско-северокорейские отношения "продвигаются по всем направлениям".

"Если я что-то могу или должен сделать для вас и российского народа, сочту это своим братским долгом", - сказал Ким Путину.

Против России и Северной Кореи введен целый ряд международных санкций. В отношении Москвы - из-за полномасштабного вторжения в Украину, против Пхеньяна - из-за его ядерной программы.

Военный парад в Пекине, 3 сентября 2025 года AP Photo

Президент США Дональд Трамп отреагировал на состоявшийся в Пекине парад в своей соцсети TruthSocial.

"Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он, обращаясь к председателю КНР.

В Кремле выразили надежду, что слова Трампа про "заговор против США" были иронией.